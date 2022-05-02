Sıcacık kalıp aynı zamanda şık olmak isteyenler için en iyi kazak markaları

"Kazak nedir?" diye düşündüğümüzde genellikle soğuk havalarda tercih edilen ve yün, pamuk ya da sentetik gibi malzemelerden üretilen giyecekler aklımıza geliyor. Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kazakları sonraki sezonlarda da bozulmadan giymek istiyorsanız "Kazak nasıl yıkanır?", "Kazak nasıl ütülenir?", "Kazak nasıl katlanır?" gibi sorulara doğru cevapları verebilmelisiniz. Her kumaş türünün kendine özgü yıkama talimatlarına uyar ve doğru tercihler yaparsanız kazaklarınızı yıllarca kullanabilirsiniz. Hazırsanız torunlarınıza bile miras olarak bırakabileceğiniz şık ve kaliteli kazak önerilerine geçelim!

1. Hem spor hem şık

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Polo Yaka İnce Triko Kazak sportif tarzınıza şık dokunuş katmak için ideal. Polo yakası ve dökümlü duruşu sayesinde casual tarz oluşturabilirsiniz. Kasvetli havalara inat iç açıcı pembe rengiyle hem modunuzu yükseltebilir hem hoş görünüm elde edebilirsiniz. İnce triko kumaşı ile konforu yakalayabileceğiniz kazağı sonbahar ve serin ilkbahar günlerinde tercih edebilirsiniz. Polo yaka kazağı jeanlerle kombinleyebilir, imajınızı güçlendirmek için aksesuar olarak yeşil renkli fular tercih edebilirsiniz. Taba rengi deri çizmeler ve gold takılarla birlikte aynadaki yansımanıza hayran olacaksınız!

2. Şıklığın sınırlarını zorlayın

Bershka Transparan Kazak ile soğuğa ve modaya meydan okumaya hazır mısınız? Transparan kazak yapımı alıştığımız klasik kazaklardan uzak ve şık! Yüksel bel pantolonlarla birlikte şahane görüntü sağlayacak model, göbek dekoltesi sevenler için âdeta özel olarak üretilmiş. Vücudunuzu ikinci ten gibi saran esnek yapısı sayesinde daha alımlı görünüm elde edebilir, hayranlık uyandıran kombinlere imza atabilirsiniz. Trasnparan kazak modelini, siyah kumaş pantolonlar, jeanler ya da mini eteklerle kullanabilirsiniz. Stilinizi güçlendirmek için omuzlarınıza deri ceket atabilir, postallarla görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

3. Sade ve zarif

Koton Balıkçı Yaka Kolsuz Triko Kazak, "Kış mevsiminde de kolsuz giyilir mi canım!" ve "Kolsuz kazak ne demek?" diyenlere cevap olacak nitelikte. Yumuşacık dokusu sayesinde kendinizi çok daha konforlu hissedebilirsiniz. Örme kumaşıyla içinde çok rahat edebileceğiniz model, sizi zarif ve şık gösterir. Balıkçı yaka kesimi, boynunuzun daha uzun görünmesini sağlar. Kolsuz kazak modelini dilerseniz blazer ceketlerle kullanabilirsiniz. Lila rengi kazağı, krem rengi pantolon ya da beyaz kalem etekle kombinleyebilirsiniz. Saçlarınızı at kuyruğu veya topuz şeklinde kullanarak kazağın yaka detayını ön plana çıkarabilirsiniz. Güçlü tarz oluşturmak için gold zincir kolyelere ve taşlı bilekliklere başvurabilirsiniz.

4. Rengine âşık olacaksınız

En iyi kazak markası arasında yer alan Mango'nun Triko Sweatshirt ürünü ile şık ve zarif görünüm yakalayabilirsiniz. Üzerinizdeki duruşuna hayran olacağınız model, rengiyle büyülüyor. Bisiklet yaka kesimiyle daha spor hâle gelen kazağı ofiste, günlük hayatınızda ve akşam yemeklerinde tercih edebilir, şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Balon kol kesimiyle sevimli forma dönüşen kazak modeli, kendinden desenli yapısıyla çok hoş bir hâl almış. Mandalina rengi kazağı siyah eteklerle, krem rengi bol pantolonlarla kullanabilir; gittiğiniz mekâna göre topuklu ya da spor ayakkabılar ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Bronz renkli takılar kullanarak görünümünüzü güçlendirebilir, stilinizin ne kadar özgün olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

5. Klasik bir şıklık

DeFacto Kruvaze Yaka Belden Bağlama Detaylı Triko Kazak, ciddi ve resmî olmanız gereken durumlarda imdadınıza yetişiyor! Her detayıyla şıklığı elden bırakmamanızı sağlayacak modeli, iş toplantılarında ya da şık akşam yemeklerinde tercih edebilirsiniz. Belindeki bağlama detayı sayesinde çok daha formda görünebilirsiniz. V şeklinde dekoltesi ile şıklığınızı tamamlamanıza yardımcı olacak kazağı hem kumaş pantolonlarla hem de jeanlerle kombinleyebilirsiniz. Huzur veren yeşil rengini tamamlamak için aksesuar olarak gold takılar kullanabilirsiniz. Zamansız şıklık yakalamak için en doğru tercihlerden biri olan model, gardıroplarınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday.

6. Joker parça

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XHAN Balıkçı Yaka Kazak modeli, her kadının dolabında olması gereken parçalardan biri. Siyah balıkçı yaka kazak, çabasız şekilde şık görünüme kavuşmak ve ani gelişen planlara kısa sürede hazırlanmak için yeter de artar! Havalı görünmek için abartılı kıyafetlere gerek olmadığını düşünen herkes için kurtarıcı parça sayılabilecek model, doğru aksesuarlar ile tamamlandığında hem geceye hem de gündüze kolaylıkla uyarlanabilir. Günlük hayatta jean ve spor ayakkabı ile kombinleyebilir, gece davetlerinde şık takılar ve mini etek ile kullanabilirsiniz. Aynadaki görünümüze hayran kalacağınızdan eminiz!

7. Renklerin gücünü kullanın

TRENDYOLMİLLA Kırmızı Jakarlı Triko Kazak cıvıl cıvıl renkleriyle eğlenceli imaj çizmenizi sağlar. Kalp desenleriyle bezeli kısa kollu kazak modelinin duruşuyla günceli yakalayabilir, hoş görünüme kavuşabilirsiniz. Bisiklet yaka kesimiyle spor hâle gelen kazak ile arkadaşlarınızla kahve içmeye gidebilir, alışverişe çıkabilir ya da şık olmanız gereken her yerde kullanabilirsiniz. Sonbahar günleri için ideal olan modeli trençkotlarla ya da kot ceketlerle kullanabilirsiniz. Stil sahibi biri olduğunuzu kanıtlamak için kırmızı pantolon ya da krem rengi mini etek ile kombinleyebilirsiniz. Kendinize özgü görünüm yakalayacağınızdan eminiz.

8. Şıklığınızla göz doldurun

Happiness İstanbul Çağla Yeşili Kalp Yaka Fitilli Triko Kazak "Bugüne kadar bu kazağı neden almamışım?" dedirtecek parçalardan biri. Kalp yakasıyla zarifliğin sınırlarını zorlayan model, vücudunuzu saran kumaşı sayesinde çok daha alımlı görünmenize yardımcı olur. Şık dekoltesini dengeleyen uzun kollarıyla serin günler için birebir. Göğüs kuplarını çevreleyen çizgi detayları ve fitilli kumaşıyla sporlaşan modeli jeanlerle kombinleyebilir, havalı görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Resmî imaj çizmeniz gereken ortamlarda siyah blazer ceketler ile kullanabilirsiniz. Çağla yeşili rengini tamamlamak ve iddialı stil ortaya koymak için turuncu fular takabilir ve saçlarınızı enseden dağınık topuz şeklinde toplayabilirsiniz.

9. Etnik desenler, çarpıcı renkler

Dilvin Polo Yaka Desenli Kısa Kol Kazak klasikten vazgeçmeden de spor tarz oluşturmak isteyenler için birebir. Pembe ve lacivert renklerin hâkim olduğu kazağı hem günlük hayatta hem özel davetlerde tercih edebilirsiniz. Yumuşacık kumaşı içinde kendinizi pamukların içindeymiş gibi rahat hissedebilirsiniz. Modeliyle günceli yakalamanızı sağlayacak kazağı jean pantolonlarla ya da aynı desenli kendi eteğiyle kombinleyebilirsiniz. Şıklığınızı tamamlamak için siyah hırka ile kullanabilir, tarzınızı konuşturmak için mavi deri botlar tercih edebilirsiniz. Dekoltesini gümüş renkli zincir kolyelerle tamamladığınızda herkes size hayran kalacak!

10. Şıklığı ve konforu bir arada yakalayın

VATKALI Yarım Balıkçı Sim Detaylı Fuşya Kazak hem rengi hem modeliyle hayran olunacak kazak çeşitlerinden biri. Soğuk ve karlı havada en yakın arkadaşınızla kahve içerken giyebilir, bir yandan içinizi ısıtırken şıklığınızı da konuşturabilirsiniz. Balıkçı yaka boğazı ve dökümlü duruşuyla havalı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak modeli, tüm kış hep üzerinizde taşımak isteyeceğinize eminiz. Göz alıcı fuşya rengini ön plana çıkarmak için mavi ya da siyah kot pantolon tercih edebilir, süet botlar ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Şıklığınızı tamamlamak için saçlarınızı dalgalı şekilde omuzlarınıza bırakabilir, böylece romantik görünüme kavuşabilirsiniz.