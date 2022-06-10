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Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

09.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geliyor mu, gelmiyor mu?" diye düşünürken sonunda yaz mevsimi geldi. Sıcakların başlamasıyla hepimiz yazlık kıyafetlerimizi ve ayakkabılarımızı gözden geçiriyoruz. Yaz günlerinin en büyük kurtarıcısı sandalet ve terliklerin yeni modelleri, hepimizin gözünü dolduruyor. Her tarza ve kombine kolayca uyan sandalet ve terlik çeşitlerini sizler için derledik. Gelin, hep birlikte bu ürünlere bakalım.

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Sandalet ve terlikler, rahatlığı ve çeşitliliği sayesinde yaz aylarında en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Hem sahil kenarında hem de şehir hayatında farklı kombinlere uyan sandalet ve terlikler, kullanışlı şekilde stil tamamlayıcısına dönüşüyor. Sadeliği taşıyan modellerin yanı sıra renk ve desenlerin kendini gösterdiği farklı ürünleri de görmek mümkün oluyor. Hem kadınlar hem erkekler için üretilmiş spor ve şık kombinlere hitap eden modelleri tek tek inceledik. İşte detaylar!

1. Nine West Izzina Kadın Sandalet ile her zaman stil sahibi olun

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

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Nine West Izzina Kadın Sandalet, ilk olarak rahatlığı ve sıcak havalar için dizayn edilen yapısı ile yaz aylarının tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca sandaletlerin tarzı, hem spor hem şık görünümlü kombinlerinize oldukça uyum sağlıyor. Son modanın etkisini üzerinde taşıyan ve bu yılın en cool detaylarını barındıran ürün, camel rengine uygun hasır ve beyaz renkli detaylara sahip. Ürünün yüksek tabanlı tasarımı ve ayarlanabilir bilek kısmı, gündelik olarak rahatlıkla kullanılabilecek konforlu bir kullanım sunuyor. Özellikle bohem tarz seven biriyseniz bu sandaletleri çok seveceğinize eminiz.

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2. Modafırsat Bilekten Bağlamalı Mint Yeşili Sandalet ile yaza damganızı vurun

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Son yıllarda popüler olan moda detaylarından biri: ipli ve bağcıklı sandaletler. Farklı ayakkabı, terlik ve sandalet modellerinde gördüğümüz bu bağcık detayları, oldukça zarif görünüm sağlarken öte yandan rahat bir kullanım sunuyor. Modafırsat Bilekten Bağlamalı Mint Yeşili Sandalet, 6 farklı renk seçeneği ile alıcı karşısına çıkıyor. Böylece sevdiğiniz ya da kıyafetlerinize uygun bir renk seçmenizi birçok renk seçeneği ile sağlıyor. Ürünün büzgü detaylı üst tasarımı, aynı renkteki bilekten bağlamalı iplerle tamamlanıyor. Farklı elbise ve şort tercihleriyle kolaylıkla kombinlenen ürün, dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

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Dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, oyuncu koltukları ve dahası…

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3. Her zaman klasik ve tarz olmak isteyenlere: İnci Dolgu Topuklu Ayakkabı

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Moda, kimi zaman bazı modelleri popüler hâle getiriyor kimi zaman detayların üzerine yoğunlaşıyor. Dolgu topuklu, üçgen tasarımlı burnu ve bilekten bağlanan sandaletler; uzun zamandır yaz aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında bulunuyor. İnci Dolgu Topuklu Ayakkabı, ayaktaki duruşu ve bacak boyunu uzun göstermesiyle yaz boyu tercih ediliyor. Hasır dolgu topuğun deri ile birleştirildiği ürün, siyah hariç iki farklı renk seçenekleri ile öne çıkıyor. Sıcak günlerde elbiseler, pantolonlar ya da şortlar ile kombinleyeceğiniz ayakkabılar ile her zaman klasik ve tarz görüneceğinize şüphemiz yok.

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4. MORIA Kalın Topuk Terlik rengârenk tasarımı ile şıklığınıza şıklık katacak

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Yaz ve sıcaktan bahsederken cıvıl cıvıl enerjiden de söz etmiş miydik? Tam olarak yazın enerjisini terliklerinde bulmak isteyen kişileri için çiçek desenli ve tek bant tasarımlı MORIA Kalın Topuk Terlik ile tanıştıralım. Ürünün topuk ve bant detayında aynı desenin kullanılması, tek renk elbiselerle şık bir görünüm yapmanızı sağlıyor. Terliği ister basic tişört ve kot şortlarla ister keten kumaş pantolonlarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. 7 cm topuk uzunluğu ile ideal bir yüksekliğe sahip ürünü giydiğiniz her ortamda tarzınızı konuşturabilirsiniz.

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5. Hasır demek yaz mevsimi demek: Derimod Hasır Terlik

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Bohem tarz seven kişiler buraya! Yaz mevsimindeki görünümlerinizde hem hasır hem terlik kullanmayı seviyorsanız bu ürün tam size göre! Derimod Hasır Terlik, beyaz ve bej renk seçenekleriyle kendinden söz ettiriyor. İster şehirde isterseniz tatilde rahatlıkla giyebileceğiniz ürünü, çanta ve aksesuarlarınızla kolay şekilde kombinleyebilirsiniz. Zarif ve incelikli detayları ile göze çarpan model, sivri burun tasarımı ile bu yazın modasını dolabınıza taşıyor. Hem gece hem gündüz giydiğiniz kıyafetlerinize şık bir şekilde eşlik eden ürünü daha yakından incelemek ister misiniz?

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6. BIRKENSTOCK Supernatural Flower Emerald Gizeh Terlik ile desenlerin ve renklerin gücü adına!

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Terlik denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak parmak arası terlikler geliyor. Önceleri sadece deniz kenarında tercih edilen parmak arası terlikler, artık gündelik yaşamda hemen herkesin görünümünde sıklıkla karşımıza çıkıyor. BIRKENSTOCK Supernatural Flower Emerald Gizeh Terlik, şık tasarımının yanında rahatlığıyla kendinden söz ettiriyor. Ürünün tasarımındaki yeşil zemin üzerine pembe ve krem renkli çiçek detayları, parlak güneş ışığını ve yaz mevsiminin enerjisini andırıyor. Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen beyaz, krem, bej gibi renklerle kolaylıkla kombinleyeceğiniz terlik; kalitesi ve rahatlığı ile vazgeçemeyeceğiniz ürünler arasında bulunmaya aday!

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7. Hem terlik hem sandalet: Crocs Unisex Yetişkin Classic Retro Resort Clog Terlik

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Giyim tarzınızı sadece aksesuarlar veya çantalarla tamamlamak zorunda değilsiniz. Terlik veya sandaletlerinizde tercih ettiğiniz renk ve tasarımlar ile iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Hem terlik hem sandalet rahatlığı sunan Crocs Unisex Yetişkin Classic Retro Resort Clog Terlik, görenleri kendine hayran bırakıyor. Nefes alabilen yapıya sahip ürün, su dostu oluşuyla ister plaj ister teknede giymek için önerilen ürünler arasında bulunuyor. Terliğin deseninde hemen her rengin olması sayesinde ürün, birçok kombininizle kolayca uyum sağlayabilir. Dayanıklı yapısı ve çok amaçlı kullanımı olan terliğe mutlaka göz atmalısınız.

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8. Klasikten şaşmayan erkeklere: CAMPER Match T Erkek Sandalet

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Erkekler için tasarlanmış birbirinden farklı terlik ve sandalet modelleri var. Şık görünüme sahip rahatlık ve kullanım kolaylığı vadeden bir sandalet arayışındaysanız doğru yerdesiniz. CAMPER Match T Erkek Sandalet, çağdaş ve sportif bir görünüme sahip. Ergonomik tasarıma sahip yapısı ile özellikle ayak konforuna önem veren erkekler için ürün bir adım öne çıkıyor. Kancalı kapama şekliyle pratik olarak kullanacağınız model, kalitesiyle kendinden söz ettiriyor. Sıcak yaz günlerinde rahatlığı ve klasik görünümü ile dolabınızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olmaya aday!

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9. Konforun diğer adı: BIRKENSTOCK Arizona Terlik

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

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Terlik konusunda sadece tarzdan bahsetmeyip aynı zamanda rahat tasarımı ve kaliteli yapısını da göz önünde bulundurmak gerekir. BIRKENSTOCK Arizona Terlik, ayarlanabilir toka detayı bulunan iki kayışlı tasarımı ve anatomik ayak tabanı ile kullanıcısına ergonomik bir rahatlık vadeder. Ürünün iç tabanındaki yükseltmeler, parmakların ve topuğun rahat şekilde terlikle bütünleşmesini sağlar. Denizde ya da plajda rahatlıkla giyebileceğiniz ürün, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca dolabınızda bulunmaya devam eder. BIRKENSTOCK markalı terliği daha yakından inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

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10. Kalite ve konfor bir arada: Nazenin Tasarımlar Erkek Siyah Hakiki Deri Yumuşak Tabanlı Fuspetli Terlik

Sıcak günlerde giyebileceğiniz her kombine uygun sandalet ve terlik çeşitleri

Sade ve klasik görünümden hoşlanan erkekler için önerimiz: Nazenin Tasarımlar Erkek Siyah Hakiki Deri Yumuşak Tabanlı Fuspetli Terlik. Ürünün tasarımında rahatlık ve şıklık, hakiki deri kalitesi ile bir araya gelerek göz doldurur. Yumuşak tabanlı yapısı ile ekstra rahatlık sunan modelin siyah rengi dışında kahverengi seçeneği de mevcut. İster gündüz ister gece kombinlerinizde tercih edeceğiniz ürün, birçok kıyafetinizle kolayca uyum sağlar. Dayanıklı yapısı ve sağlıklı malzemesi ile yaz boyunca tekrar tekrar giymek isteyeceğiniz terlik, uzun yıllar size eşlik eder. Hem kaliteli hem şık bir terlik arayan biriyseniz bu ürüne bakmanızı öneririz.

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