Sıcak hafta sonlarını piknikle taçlandırmak isteyenlere özel öneriler

Piknik yaparken maksimum konfor ve eğlence istiyorsanız doğru ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Yemekleri koruyacak düzgün bir piknik sepetinden eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak oyunlara kadar birçok ürünle pikniğinizi taçlandırabilirsiniz. Piknik yorgunluğunuza yorgunluk katmayacak, kolay toparlanan ve temizlenebilir ürünlerle günü keyifle bitirebilirsiniz. Sevdiklerinizle unutulmayacak anılar biriktirebilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmezi hafta sonu piknik etkinliğini daha güzel hâle getirmenizi sağlayacak ürünler neler mi? Gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Voleybol oynanmayan piknik olur mu?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Piknik yaparken eğlencenin tadını çıkarmak istiyorsanız sevdiklerinizle voleybol maçı yapabilirsiniz. Pikniğin vazgeçilmezlerinden voleybol topu ile keyifli anılar biriktirebilirsiniz. USR Funky 5 Voleybol Topu, hafif yapısı sayesinde voleybol keyfinizi ikiye katlar. Tasarımında mavi, beyaz ve siyah renklerin kullanıldığı topla voleybol maçları yapabilir ya da yakar top gibi farklı oyunları oynayabilirsiniz. Çok sert yapıya sahip olmayan top ile çocuklar da gönül rahatlığıyla oynayabilir. 3 katlı derisi, dayanıklı ve kaliteli kauçuk materyali sayesinde kolay patlamadığı için uzun süre kullanabilirsiniz.

2. Piknikte rahatlığı Simple Living Kamp Sandalyesi ile yakalayabilirsiniz

Kamp sandalyeleri sayesinde dilediğiniz yerde piknik yapabilirsiniz! Hangi ürünü tercih edeceğinize karar veremiyorsanız Simple Living Kamp Sandalyesi'yle konforu yakalayabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Ergonomik tasarımı sayesinde rahat kullanılır. Böylece sandalyenin konforunu gün boyu hissedebilir ve saatlerce oturabilirsiniz. Bardak koyma yerine içeceğinizi koyabilir ve manzarayı keyifle izleyebilirsiniz. Katlanabilir özelliği ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Kompakt yapısı sayesinde kullanılmadığında da fazla yer kaplamaz. Pratik bir piknik deneyimi yaşamak istiyorsanız aracınızın bagajında taşıyabilir ve dilediğiniz zaman piknik yapmanın özgürlüğünü tadabilirsiniz!

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Pikniğin vazgeçilmez ürünü, mangal

Nurgaz Kara Mangal ile piknikte enfes lezzetlere imza atın! Hafif yapısı sayesinde kolay taşınır. Ayaklı tasarımıyla kolay kolay devrilmez ve yemekleri daha rahat pişirmenizi sağlar. Kolay temizlenebilir materyali sayesinde piknik sonrası yorulmadan hızlıca mangalı temizleyebilirsiniz. Özel çantasına koyarak rahatça taşıyabilirsiniz. Dikdörtgen geniş yüzeyinde daha fazla yemeği tek seferde pişirebilirsiniz. Sebzeleri közleyerek farklı lezzetler yakalayabilirsiniz. Pikniğin vazgeçilmezleri arasında yer alan çayı da mangalda yapabilirsiniz. Minimal tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Pikniğin olmazsa olmaz ürünü mangal sayesinde sevdiklerinizle lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Piknikte huzurlu saatler geçirmek için AteşTech Hamak'ı tercih edebilirsiniz

Hafta sonu pikniklerinizi daha eğlenceli hâle getirmek ve huzurlu saatler geçirmek için hamağı tercih edebilirsiniz. Güzel havanın tadını AteşTech Hamak'ta müzik dinleyerek çıkarabilirsiniz. Çantasıyla gelen hamağı kolayca muhafaza edip taşıyabilirsiniz. Piknikte sallanarak vakit geçirebilir, arkadaşlarınızla hamakta sohbet edebilir ya da kitap okuyabilirsiniz. En fazla 120 kg taşıyabilen hamak, su geçirmeyen ve yırtılmaya dayanıklı kanvas kumaşla üretilir. Rengârenk kumaşı ile yazın ruhunu yakalar. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar yeni görüntüsünü korur. Hafta sonu pikniklerinizde kolayca kurabilir ve eğlencenin tadını sevdiklerinizle çıkarabilirsiniz.

5. TwinThink Piknik Seti ile yemek keyfini katlayabilirsiniz

Porselen tabaklar, cam bardaklar ya da metal kaşık, çatal taşımak yerine piknik setlerinin kolaylığından yararlanabilirsiniz. Canlı rengiyle yaza uygun, BPA içermeyen plastikler kullanılarak üretilen TwinThink Piknik Seti'ni tercih edebilirsiniz. Sağlığınızı düşünerek üretilen sete yiyeceklerinizi gönül rahatlığıyla koyabilir ve pikniğin tadını çıkarabilirsiniz. 4 kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanan piknik seti sert plastikten üretildiği için kırılmalara karşı oldukça dayanıklı. Bu sayede seti uzun süre kullanabilirsiniz. Saatlerce temizlemek zorunda kalmadan bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Toplam 21 parçadan oluşan setle pikniğe hazırsınız!

6. Piknik eşyalarını taşımayı kolaylaştıran piknik sepeti

Hafta sonu pikniklerinde ya da denize giderken piknik sepeti kullanmak, eşyalarınızı daha rahat taşımanızı sağlar. Termos özelliğiyle benzerlerinden ayrılan Arsimo Termoslu Piknik Sepeti, sıcak ve soğuk gıdalarınızı taşımak için oldukça uygun. Büyük boy olduğu için piknikte ihtiyacınız olabilecek tüm eşyaları kolayca sığdırabilirsiniz. Katlanabilir tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaz ve kolayca saklanabilir. Su itici özelliğiyle içerisindeki gıdaları korur. Isı yalıtımı fonksiyonu ise yiyecek ve içeceklerinizin ısısını uzun süre muhafaza eder. Arsimo Termoslu Piknik Sepeti'yle keyifli bir hafta sonu pikniğine ne dersiniz?

7. Gıdalarınızın bozulmasını Vanaca Termojel ile önleyebilirsiniz

Pikniğe gittiğinizde sıcak hava nedeniyle yiyeceklerin bozulmasından korkuyorsanız Vanaca Termojel ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Pikniğe götürdüğünüz birçok gıdanın tüketilene kadar soğuk kalması gerekir. Vanaca Termojel'i piknik çantanıza atarak birkaç saat gıdaların soğuk kalmasını sağlayabilirsiniz. Oldukça kolay ve pratik bir yöntemle pikniği daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Dilerseniz birkaç tane edinerek dondurmaların erimesinin ya da gıdaların bozulmasının önüne geçebilirsiniz. Aynı zamanda içeceklerinizin de soğuk kalmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz ürünün sıcak tutma özelliğini de kullanabilir, pişen yemeklerinizin ısısını bir süre daha muhafaza edebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde rahatça taşıyarak dilediğiniz her yere götürebilirsiniz.

8. Kendi masanızı götürerek dilediğiniz yerde piknik yapabilirsiniz

Piknik için mesire alanları yerine doğayla iç içe olabileceğiniz yerleri tercih ediyorsanız Mynila Katlanır Kamp Ve Piknik Masası sayesinde dilediğiniz yerde piknik keyfini yaşayabilirsiniz. Masa katlanabilir olduğu için kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Bez çantasına yerleştirerek arabanızın bagajına koyabilir ve dilediğiniz zaman piknik yapabilirsiniz. Metal materyali sayesinde darbelere karşı dayanıklı ürün, uzun süre sorunsuz kullanılır. Masanın üst kısmı hızlıca kurulup toparlanabilir şekilde tasarlandığı için rahat kullanılır. 4 kişilik kamp masasını hafif yapısı sayesinde dilediğiniz her yere götürebilirsiniz.

9. Pikniği daha eğlenceli hâle getirecek oyun, tavla

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Piknikte eğlenceli dakikalar geçirmek için ne oynayacağınıza karar veremiyorsanız tavla oynamayı tercih edebilirsiniz. Star Platin Kaplama Tavla'yı tercih ederek piknikteki eğlencenizi iki katına çıkarabilirsiniz. İki kişiyle oynanan oyunu turnuvaya dönüştürerek tatlı bir rekabetle piknik keyfini arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir yandan lezzetli yiyecekler yerken bir yandan da eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar pikniklerinizde size eşlik edecek tavla kolay taşındığı için her piknikte yanınızda götürebilirsiniz. Pikniği taçlandıracak Star Platin Kaplama Tavla ile pikniğe eğlence katmaya hazır mısınız?

10. "Çay içilmeyen piknik olmaz." diyenlere

Çay içmeyi sevenlerdenseniz piknikte de size eşlik edecek ENES Semaver tam size göre! Semaver ile ağzınıza layık çay demleyerek sevdiklerinizle sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. 4.5 litre kapasiteli semaver, kalabalık piknik grupları için oldukça uygun. Odun ya da çıra yakılarak kullanılan semaverin üst kısmı çıkarılabilir ve alt kısmı barbekü olarak kullanılabilir. Isıyı uzun süre koruduğu için dilerseniz çay içebilir dilerseniz ağız tadınıza uygun kahveler yapabilirsiniz. Kolay taşınan semaveri her yerde kullanabilirsiniz. Sohbetlerinizi daha keyifli hâle getirecek ENES Semaver ile piknikte de demli ve lezzetli çay içmenin tadını çıkarabilirsiniz.