Sıcak yaz aylarında terlemenizin önüne geçecek roll-on ve deodorant önerileri

Deodorant ve roll-on'lar; kalıcı ve güzel kokuları, ter önleyici özellikleriyle yazları en çok tercih edilen ürünler arasında. İster çalışırken ister spor yaparken her an kolaylıkla kullanabileceğiniz, ferah kokusuyla çevrenizdekileri size hayran bırakacak en güzel deodorant ve roll-on'lar için gelin, listemizin detaylarına birlikte bakalım.

1. Üstün teknoloji ürünü: Rexona Shower Fresh Kadın Sprey Deodorant

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Rexona Shower Fresh Sprey Deodorant, anti-perspirant koruması ve üstün teknolojisi sayesinde ter kokusuna karşı 48 saate kadar koruma sağlar. MotionSense teknolojisi ile geliştirilen deodorant, bu teknoloji sayesinde her hareketinizde etrafa hoş ve ferah bir koku yayar. Deodorantın içinde bulunan mikrokapsüller, sürtünme ile devreye girer ve siz hareket ettiğiniz sürece sürtünen cildiniz, her hareketinizde etrafa hoş bir koku yaymaya başlar. Bu sayede hem ter kokularını önler hem ferah ve güzel koku tüm gün size eşlik eder.

2. Doğal içerikli bir seçenek: TheLifeCo Organik Roll-on Deodorant White Flowers

Doğal içerikler kullanılarak üretilen TheLifeCo Organik Roll-on, sağlıklı yaşam tercihlerinizde daima yanınızda. Roll-on'un üretiminde doğal bir mineral tuz olan potasyum alum kullanılır. Potasyum alum sayesinde koltuk altındaki gözenekler kapanmaz ve ürün terlemenize engel olmaz. Yalnızca kötü kokulara neden olan bakterileri etkisiz hâle getirerek kötü kokuları gidermeye yardımcı olur. İçeriğindeki organik mersin suyu sayesinde cildin korunmasına, organik aloe vera ile yumuşamasına, gliserin ile nemlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki E vitamini sayesinde ise cildi besler ve aydınlatır. Leke, beyaz kalıntı ve yapışkan bir his bırakmadan ter kokularının önlenmesine katkıda bulunur.

3. 48 saate kadar koruma: Nivea Beauty Elixir Fresh Waterlily Kadın Roll-on Deodorant

Nivea Deo Beauty Elixir, 48 saat etkili anti-perspirant koruması sağlayarak ter kokusunun önüne geçmesinin yanı sıra içeriğindeki değerli süt özleri ile koltuk altınızdaki kararmaları gidermeye yardımcı olur. Cilt bakım uzmanları ile geliştirilen ürünü düzenli olarak kullandığınızda dört haftada cilt tonunuzun eşitlendiğini ve cildinizin doğal tonuna döndüğünü fark edebilirsiniz. Kullananların çok sevdiği ürün, cildinize ipeksi pürüzsüzlüğünü geri kazandırır. Anında emilen ve etil alkol içermeyen roll-on'un ciltle uyumu ise hassas cilde sahip olanlarda dahi dermatolojik olarak kanıtlanmış. Yani size sadece roll-on'u gönül rahatlığıyla kullanmak kalıyor!

4. Alerjen içermemesi sayesinde hassas ciltlere bile uygun: Axe Erkek Deodorant & Bodyspray Black Night

Kendinizi gün boyu duştan çıkmış gibi taze hissetmenizi sağlayan AXE vücut spreylerinden beklentilerinizin karşılığını alabilirsiniz. Axe Black Night, büyülü etkisini her an hissedebileceğiniz bir deodorant. Aynı zamanda etkileyici ve harika kokusu ile kendinizi günün her anında tarz hissetmenize yardımcı olur. Alerjen içermeyen üstün formülü ile cildinizin tahriş olmasının önüne geçer. Ürünü kullanmak ise son derece kolay. Ürünün kapağını açıp şişeyi çalkalayın. Sonrasında deodorantı 15 cm uzaktan koltuk altınıza ve vücudunuza uygulayarak kullanabilirsiniz. Bu sayede ferahlığın keyfini gün boyu sürebilirsiniz.

5. Hayvanlar üzerinde test edilmez: Siveno 2’li Set Kadın ve Erkek Roll-on

Set hâlinde satın alabileceğiniz Siveno Roll-On 2'li Doğal Set, doğal bir mineral tuz olan potasyum alum içerir. Daha önce de belirttiğimiz gibi potasyum alum, koltuk altındaki gözenekleri kapatmadan ve terlemeye engel olmadan ter kokusunu önler. Roll-on'un içeriğinde yer alan ve güçlü bir antioksidan olan skualen, hassas cildinizi yıpranmaya karşı korur. Siveno Kadın ve Erkek Roll-on'lar, ciltte yapışkan his bırakmaz ve kumaşlarda leke bırakmaz. Alüminyum klorohidrat, sentetik koku, paraben, triclosan, boya, paraben ve alkol içermez. Vegan ve Cruelty Free sertifikalarına sahip olan Siveno roll-on'lar sayesinde doğa ve hayvan dostu seçimler yapabilirsiniz.

6. Farklı formlarda sunulan bir seçenek: Nivea Man Erkek Roll-on Deodorant Black&White Invisible Original

Nivea Men Black & White Invisible Original Roll-on; koyu renkli giysilerde beyaz, açık renkli giysilerde sarı leke karşıtı olması sayesinde sık sık tercih edilir. Böylece kıyafetleriniz rengini daha uzun süre korur. Cildinize 48 saate kadar etkili anti-perspirant koruması sağlayarak ter kokusunun önüne geçer. Ciltle uyumu dermatolojik olarak onaylanan pudralı roll-on, alkol ya da herhangi bir boya maddesi içermez. Ürünün sprey deodorant, roll-on deodorant ve stick deodorant şeklinde tercih edebileceğiniz üç farklı formu mevcut. Böylece roll-on'un en çok seveceğiniz çeşidini tercih edebilirsiniz.

7. Çiçeksi, doğal ve feminen: Emotion Love Kadın Deodorant

Emotion Love Kadın Deodorant; içeriğinde portakal çiçeği, leylak, sümbül, salkım, amber çiçeği ve pirinç pudrası bulunması sayesinde çiçeksi, doğal ve feminen bir etki yaratır. Kıyafetlerinize bulaşmaz ve koltuk altınızda beyaz lekeler bırakmaz. Hızlıca deodorantınızı sıkıp evden çıkmak istediğinizde bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca alüminyum gibi zararlı kimyasallar içermeyen roll-on, pudrasız formülüyle tüm gün sizi koruma altına alır. Emotion serisinin zengin kokulu seçeneklerinden size en uygun olanını seçerek tercihinizi yapabilirsiniz. Bu sayede gün boyu mis gibi kokmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

8. Hassas ciltler için uygun: Sebamed Fresh Alüminyum İçermeyen Deodorant Roll-on

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sebamed Fresh Alüminyum İçermeyen Roll-on, ter bezlerinin doğal işlevini bozmadan vücut kokusunu önler ve cildin koruyucu tabakasının doğal bariyerini destekleyerek korur. 5,5'lik pH değerine sahip olan roll-on'un içeriğinde koruyucu ve boya maddesi bulunmaz. Etkin koku giderici bileşen trietil sitrat ile vücut kokusuna yol açan bakterilerin çoğalmasını engeller. Klinik olarak test edilen roll-on, cildinizin doğal ekolojik sistemini destekleyerek doğal bir koruma ve ferahlık sağlar. Hassas ciltler için özel olarak formüle edilen ürünü, herkes gönül rahatlığı ile kullanabilir.