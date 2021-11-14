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Sıcak yer ararken girdi, 5 gün boyunca mahsur kaldı

14.11.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 gündür bir mağarada mahsur kalan yaralı at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından atın, sıcak yer ararken mağaraya girdiği ve burada sıkışarak yaralandığı aktarıldı.

Sıcak yer ararken girdi, 5 gün boyunca mahsur kaldı

Olay, Nusaybin’e bağlı Görentepe köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, 5 gündür kayıp olan atını kırsal alanda aradı.

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MAĞARAYA BAKINCA MAHSUR KALDIĞINI GÖRDÜ

At sahibi son olarak evin yakınındaki bir mağaraya baktı ve atının burada mahsur kaldığını ve yaralı olduğunu gördü. Atını bulunduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaş, bunu başaramayınca yetkililere haber verdi. Mardin AFAD ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yapılan ihbar üzerine bölgeye geldi.

Ekipler, yaralı olan ve yerinden kalkamayan atı yapılan çalışma sonucundan bulunduğu mağaradan kurtardı. AFAD ekipleri, atın yaralarını pansuman yaparak, sardı. Sahibine teslim edilen atın yaralarının tedavisi için AFAD ekiplerince ilaç da verildi.

SICAK YER ARARKEN GİRİP SIKIŞMIŞ

AFAD ekipleri, atın sıcak yer ararken mağaraya girdiğini ve burada sıkışarak yaralandığını belirtti. Atına su ve yiyecek veren vatandaş, ekiplere teşekkür etti. (DHA)

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