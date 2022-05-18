Sıcakların gelmesiyle yüzde artan istenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Yüz bakımı için birçok farklı ürün üretiliyor. En sık kullanılanlar arasında kremler, serumlar ve maskeler yer alıyor. Maskeler uzun yıllardır kozmetik alanında varlığını korusa da son dönemde popüler olan kâğıt maskeler birçok kişi tarafından sevilerek kullanılıyor. Sivilce önleyici kâğıt maskelerin de öne çıktığı bu dönemde cilt tipine uygun maskeyi seçmek gerekiyor. İşte yaz aylarında sivilce oluşumunu engelleyecek kâğıt maske önerileriyle karşınızdayız!

1. L'Oreal Paris Hyaluron Uzmanı Kâğıt Maske

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Cildin sivilcelere ortam hazırlamaması için ihtiyaç duyduğu etmenlerin başında nem yer alıyor. L'Oreal Paris Hyaluron Uzmanı Kâğıt Maske, cildin tüm gözeneklerini nemlendirerek cildi pürüzsüzleştiriyor. Ayrıca maskenin kırışıklık giderici etkisi de bulunuyor. Bu etkiyi cildi dolgunlaştırarak sağlıyor. Daha canlı, temiz ve sivilcesiz bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu maskeyi deneyebilirsiniz. İlk kullanımda anında etkisini gözler önüne seren maske, ultra ince bir yapıya sahip ve yüzünüzde ağırlık hissettirmiyor. Maske yüz hatlarıyla doğrudan uyum içerisine giriyor. Tek kullanımlık bir ürün olduğu için işlem bittikten sonra maskeyi hemen çöpe atmanız gerekiyor.

2. Nivea Urban Skin Nemlendirici Kâğıt Yüz Bakım Maskesi

Ciltte agresif bir şekilde çıkan ve yüzün tahriş olmasına ortam hazırlayan sivilceler için geliştirilen Nivea Urban Skin Nemlendirici, 10 dakika boyunca cildi yatıştırıyor, temizliyor, yeniliyor ve derinlemesine nemlendiriyor. Bu üç etkiyi aynı anda ve 10 dakika içerisinde göstereceğini vadeden kâğıt maskenin içeriğinde iyileştirici özlü aloe vera bulunuyor. Aloe vera özü, sivilcelerle temas ettiği an onları kurutuyor ve kısa süre içerisinde gideriyor. Maskenin içeriğinde bulunan bir diğer önemli etken ise hyaluronik asit. Hyaluronik asit, cildin nemlenmesinde rol oynuyor.

3. Garnier Kömürlü Kâğıt Yüz Maskesi Siyah Çay

Dermatolojik olarak test edilen ve onaylanan bir diğer kâğıt maske ise Garnier Kömürlü Kâğıt Maske. Saf kömürün temizleyici ve berraklaştıran etkisi bu maske üzerinde kendisini tamamen gösteriyor. Ayrıca içerisinde bulunan siyah çay yaprakları, gözenek görünümünü azaltarak ciltte sivilce oluşumunu da engelliyor. Matlaştırıcı etkisiyle ciltteki yağlı görünümü azaltan maske içerisinde LHA ve hyaluronik asit bulunuyor. Maske uygulama sonrasında yüzde siyah bir iz bırakmıyor. Paketin içerisinde sadece bir adet tek kullanımlık maske bulunuyor. Maskenin uygulanma süresi 15 dakika ile sınırlı tutuluyor.

4. Simple Stres Arındırıcı Kâğıt Maske

Hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilen Simple Kâğıt Maske, aynı zamanda alkol içermiyor. Cildi tamamen doğal özlü mineraller ve vitaminler ile besliyor. Arındırıcı ve onarıcı yapısı sayesinde sivilcelerin oluşumunu en aza indirirken var olanları da yok ediyor. İçerisinde bitki özleri, aloe vera, multivitamin gibi doğal kaynakları barındırıyor. 15 dakika bekleme süresine sahip maskenin uygulaması bittikten sonra ciltte kalan ürün, masaj yaparak cilde yedirilebiliyor. Rahatlatıcı etkisiyle maske, cildin ferahlamasını sağlıyor. Maskenin içerisinde paraben ve parfüm bulunmuyor. Hafif ve organik içeriği ile hassas ciltlerin tüm beklentilerini karşılıyor.

5. Garnier Skin Naturals Nem Bombası Işıltı Verici Kâğıt Yüz Maskesi

Cildiniz nemlenirken bir yandan da ışıl ışıl parlasın istiyorsanız tüm sivilcelere elveda dedirten Garnier Skin Naturals Nem Bombası'nı deneyebilirsiniz. Ürünün içeriğinde cilt tonunu eşitleyici mineraller bulunuyor. Bu sayede sivilcelerin yaratmış olduğu kırmızı görüntüden anında kurtulabiliyorsunuz. Aynı zamanda maskenin içeriğinde nemlendirici etkiye sahip olan sakura özü bulunuyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan kâğıt maske, yumuşak dokusu ve hafif içeriği sayesinde yüzde yanma ve kaşıntı gibi etkilere sebep olmuyor. Uygulama gününden sonra bir hafta etkisini sürdürüyor.

6. Nivea Aqua Rose Hyaluron ve Organik Gül Suyu İçeren Nemlendirici Kâğıt Maske

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Gül suyu, cilt temizliğinde birçok faydaya sahip. Nivea Aqua Rose ise gül suyu özleri sayesinde derinlemesine etkili bir temizlik gerçekleştirerek ciltteki fazla yağı ve kiri alıyor. Ciltte çok kalması hâlinde sivilce oluşturduğu için fazla yağın arındırılması oldukça önemli. Bu kâğıt maske aynı zamanda sıkılaştırma ve kırışıklık giderme etkisine de sahip. İçeriğinde aqua, butylene ve glycol bulunuyor. Gül suyunun hafif yapısı ise hassas ciltler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Maske yapısı sayesinde tahrişe neden olmuyor.

7. Bee Beauty 3'lü Kâğıt Maske Seti

Cildi canlandıran ve renk eşitliğini sağlayan kâğıt maskeler sayesinde cilt, 24 saat ferahlık kazanıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan Bee Beauty 3'lü Kâğıt Maske Seti, farklı özellikleri ile cildi zenginleştiriyor. Maskelerden ilki beyazlatıcı etkiye sahip. İkincisinin ise canlandırıcı etkili renk eşitleyici özelliği bulunuyor. Üçüncü maske de arındırıcı maske olarak adlandırılıyor ve ferahlatıcı etkisiyle gözenek görünümünü azaltıyor. İçeriğinde ise bambu ve kömür tozu bulunuyor. Bu üç maske belirli aralıklar ile kullanılıyor. İlk olarak temizleme, sonrasında nemlendirme ve son olarak da beyazlatma maskesi kullanılıyor.

8. Neutrogena Hydro Boost Hidrojel Maskesi

Yoğun nemlendirici bir maske arayanların ilk tercihi arasında bulunan Neutrogena Hydro Boost, içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde yaz aylarında cildin pul pul dökülmesine ve soyulmasına engel oluyor. Tamamen nem akışı sağlayan maske, aynı zamanda ciltteki boşlukları dolgunlaştırarak kırışıklıkları yok ediyor. Dermatologlar tarafından test edilmiş olan maskenin yapısı ince bir forma sahip. Aynı zamanda maske yüz ile buluştuğu anda tüm yüz hatlarını çepeçevre sarıyor ve yüzün her bir bölümüne eşit etkiyi sağlıyor. Karma cilt tipleri için uygun olan kâğıt maske, yaklaşık 15 dakika boyunca uygulanınca tamamen etkisini gösteriyor.