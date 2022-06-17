Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Öncelikle ''Eyeliner nedir ve ne işe yarar?'' gibi soruları açığa kavuşturalım. Eyeliner, gözleri belirginleştirmek ve şekillendirmek için göz kapağında kirpik dibine sürülen bir makyaj malzemesi. Eyelinerın likit, kalem ve jel gibi farklı formlarda çeşitleri bulunuyor. Bu makyaj malzemesi sayesinde kendi tercihinize ve göz yapınıza uygun şekilde çizgiler çekebilirsiniz. Sizin için derlediğimiz en iyi eyelinerlara detaylı olarak göz atmaya ne dersiniz?

1. İnce ucu ve uzun fırçasıyla L'Oréal Paris Matte Signature Eyeliner

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Eyeliner önerileri listesinin ilk sırasında likit yapıdaki L'Oréal Paris Matte Signature var. Ürün, ince ucu ve uzun fırçası sayesinde tek çekişte kolayca eyeliner sürmenizi sağlıyor. Bulaşmaya karşı dayanıklı olduğu için göz kapağınıza sabitleniyor ve gün boyu hiç çıkmadan kalıyor. Mat bitişli ürün, pürüzsüz ve kusursuz uygulama yapma imkânı sağlıyor. Eyelinerın 9 farklı rengi bulunuyor, böylece kendinize en uygun rengi seçerek yaratıcı göz makyajlarına imzanızı atabilirsiniz. Ürünün ergonomik aplikatörü sayesinde istediğiniz kalınlıkta çizgiler çekerek gözlerinizi daha fazla ortaya çıkarabilirsiniz.

2. Makyaj koleksiyonunuzda mutlaka bulunması gerekiyor: NYX Professional Makeup Epic Ink Liner

En iyi eyeliner markaları arasında yer alan Nyx'in Epic Ink Liner'ı, kullananların çok sevdiği ürünler arasında yer alıyor. Kalem formundaki ürünün siyah ve kahverengi olmak üzere 2 renk seçeneği bulunuyor. Doğal görünüm sevenlerin bayılacağı eyeliner, suya dayanıklı yapısıyla beğeni kazanıyor. Epic Ink Liner'ın incecik ucu ve esnek yapısı, hiç zorlanmadan kolayca sürmenizi sağlarken kullanım esnasında gözlerinize zarar vermiyor. Yoğun renk pigmentasyonu hiçbir şekilde akma ve dağılma yapmadan tüm gün sabit kalıyor. Tek denemede kusursuz ve dümdüz eyeliner çekmek istiyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

3. Kalıcı formülüyle KIKO Jel Eyeliner

''Benim tercihim jel formdaki eyelinerlardan yana.'' diyorsanız sizin için harika bir ürün önerimiz var. KIKO Jel Eyeliner, kremsi ve kalıcı formülü sayesinde göz kapağında uzun süre kalıyor ve hiçbir topaklanma yapmıyor. Uygulandıktan sonra saniyeler içinde kuruması sayesinde kolay bir kullanım vadediyor. ''KIKO Jel Eyeliner nasıl sürülür?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa cevaplayalım. Brush Eyes 204 or Brush Eyes 209 numaralı fırçaları veya başka bir eyeliner fırçasını hafifçe jel formdaki ürüne değdirip gözünüzün üstüne çekin. Kontrol tamamen sizde olduğu için eyelinerın kalınlığını ve kuyruk şeklinizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

4. Maybelline New York Master Ink Mat Siyah Eyeliner ile kusursuz çizgilere imzanızı atın!

Maybelline New York Master Ink Mat Eyeliner, akıllı ucu sayesinde kolayca uygulama imkânı sunuyor. Yoğun ve mat etkili ürün, 24 saat boyunca kalıcılık vadediyor. Yoğun karbon siyah pigmentler içeren formülü sayesinde kusursuz görünüm sağlıyor. Likit formdaki eyeliner, dramatik çizgilere imza atmada en büyük yardımcınız oluyor. Maybelline New York'un büyük bir beğeniyle kullanılan ürünü ile dağılmayan mükemmel çizgilere ulaşabilirsiniz. Kolay ve kısa süren uygulamanın tadını çıkarmak istiyorsanız tüm cilt tipleri için uygun olan ürünü mutlaka incelemelisiniz.

5. Gökkuşağının renklerini gözlerinizle buluşturmaya hazır mısınız?

Sırada yaratıcılığını renkli eyelinerları kullanarak ortaya koymak isteyenler için bir önerimiz var. Son zamanların trendleri arasında yer alan renkli makyaja P12cheng Eyeliner'ı kullanarak katılabilirsiniz. Ürün, gökkuşağının renklerinden esinlenerek oluşturulan tam 12 farklı renkten oluşuyor. Kalemler, pürüzsüz ucu sayesinde canlı ve mat bir görünüm sunuyor. Hızlı kuruduğu için kolayca sabitleniyor ve akma ya da bulaşma yapmıyor. Suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı olmasının yanı sıra eyelinerı makyaj temizleyiciyle sildiğinizde sizi uğraştırmadan kolayca çıkıyor. Gökkuşağını gözlerinizle buluşturup dikkat çekici makyajlar yapmak için P12cheng Eyeliner'a göz atmalısınız.

6. İnce kıl uçlu fırçasıyla kontrol tamamen sizde: Note Ultra Black Eyeliner

''İnce uçlu eyelinerlar tam bana göre!'' diyorsanız çok seveceğiniz bir önerimiz var. Note Ultra Black Eyeliner, ince kıl uçlu fırçasıyla kolayca uygulama yapmanızı sağlıyor. İçeriğindeki tatlı badem yağı ve E vitamini ise kirpik diplerini besleyerek kirpiklerinize bakım yapıyor, kirpiklerinizin daha uzun ve canlı olmasına katkıda bulunuyor. Likit yapıdaki ürün, tek uygulamada yoğun siyah renk veren parlak ve keskin hatlar oluşturuyor. Anında kuruma özelliği olduğu için hızlı bir şekilde sabitleniyor ve akma yapmıyor. Hassas göz çevreleri dahil tüm cilt tipleri için uygun olan Note Ultra Black Eyeliner, dermatolojik olarak test edilmiş ve paraben içermiyor.

7. En çok sevilen ürünler arasında yer alan Beaulis Drag It Inkpen Keçe Uçlu Eyeliner

Sırada kullanıcılar tarafından çok sevilen ve en iyi eyelinerlar arasında yer alan Beaulis Drag It Inkpen Eyeliner var. Kalem formdaki ürün, keçe bir uca sahip. Yoğun renk vermesinin yanı sıra suya dayanıklı ve çabuk kurur. Eyelinerın pigmentli yapısı sayesinde kirpik çizgisi boyunca mat ve istediğiniz kalınlıkta çizgiler çekebilirsiniz. Tüm gün dayanacak eğlenceli çizgiler çekmek için bu eyelinerı tercih edebilirsiniz. ''Kalem eyeliner nasıl çekilir?'' diye merak ediyorsanız bu soruyu da yanıtlayalım. Gözün iç kısmından başlayarak dış kısmına doğru bir çizgi çekin. İsteğinize göre gözün dış kısmına kuyruk da çizebilirsiniz.

8. Suya, tere ve neme dayanıklı: Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof

Suya dayanıklı Essence Liquid Ink Eyeliner, özel ince uçlu aplikatörü sayesinde kusursuz bir uygulama sağlıyor. Gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkaracak muhteşem siyah çizgiler, bu ürünle çocuk oyuncağı hâline geliyor. Likit formdaki ürün, suya dayanıklı olduğu için denizde ya da havuzda hiçbir şekilde akma ve bulaşma yapmıyor. Suya dayanıklı ürünün kıyafetinize bulaşmasından korkuyorsanız ve ''Eyeliner lekesi nasıl çıkar?'' sorusu aklınızı karıştırıyorsa cevaplayalım. Eyeliner lekesi için bir miktar bulaşık deterjanını lekenin üzerine döküp bekletin ve ardından silin. Bir başka yöntem ise beyaz sirke dökerek bekletmek. Her iki yöntemle de lekenin kolayca çıktığınızı göreceksiniz.

9. Tek harekette kolay çizgiler: Flormar Disk Uçlu Eyeliner Roll'n Go Liner

Sırada sıra dışı bir uygulama sunan disk aplikatörlü bir ürün var. Gözlerinizin şeklini kolay bir uygulamayla belirginleştirmek istiyorsanız Flormar Roll'n Go Liner'a şans vermelisiniz. Ürün, aplikatöründe bulunan yuvarlak disk sayesinde tek bir hareketle kolayca uygulanabiliyor. Parlak ve pürüzsüz bitişe sahip eyeliner, suya ve neme dayanıklılık vadediyor. Dağılma yapmayan yapısını ve belirgin siyah görünümünü gün boyu koruyor. Likit yapıdaki ürün, yoğun siyah pigmenti ve disk ucu sayesinde size farklı bir deneyim yaşatacak. Özellikle ince çizgiler çekmek istiyorsanız bu ürün sizin için ideal.

10. Özel fırçasıyla L'Oréal Paris Superliner Gel Intenza

En iyi eyeliner markaları arasında yer alan L'Oréal Paris, yine çok başarılı bir eyelinera imza atıyor. Jel formdaki L'Oréal Paris Superliner Gel Intenza, 24 saat kalıcı profesyonel etkiyi gözlerinizle buluşturuyor. Fırçasıyla gelen ürün, en güzel çizgileri çekmenize yardımcı oluyor. Eyelinerın suya dayanıklı ve yoğun siyah formülü, etkili bakışlara imza atmanıza olanak tanıyor. Ürün, neme ve tere karşı dayanıklı olduğu için yaz aylarında bile akma ve bulaşma yapmadan kullanmanızı sağlıyor. Size de göz alıcı makyajların keyfini çıkarmak kalıyor!

11. Törpülenmiş konik ve ince uçlu fırçasıyla Clinique Pretty Easy Siyah Eyeliner

Tek hamlede mükemmel çizgiler oluşturan Clinique Pretty Easy Liquid Eyeliner ile tanışmaya hazır mısınız? Kalem formdaki ürün, pratik bir kullanım sunuyor. Konik ve ince uçlu fırçası sayesinde yoğun renk vererek tek adımda pürüzsüz, net, eşit ve düzgün çizgiler çekmenize olanak veriyor. Törpülenmiş hassas fırçası, inceden kalına istediğiniz eyeliner görünümünü sunuyor. Üstelik 24 saate kadar kalıcı formülüyle bulaşmaya ve topaklanmaya karşı da dayanıklılık vadediyor. Klinik olarak test edilen ve alerji testinden de başarıyla geçen ürün, parfüm içermiyor.

12. Pratik ve kullanışlı: Golden Rose So Cute Matte&Deep Black Eyeliner

Sırada uygun fiyatıyla sık sık tercih edilen ve jojoba yağı ile zenginleştirilmiş mükemmel formüle sahip Golden Rose So Cute Matte&Deep Eyeliner var. Mat ve yoğun siyah rengi ile gün boyu etkileyici bakışlara sahip olmanıza katkıda bulunuyor. Simsiyah ve mat görünümü sayesinde tek çekişte gözlerinizi ortaya çıkarıyor. Akma ve dağılma yapmayan formülüyle makyajınızın bozulmasını önlüyor. Ürünün sürümü kolaylaştıran esnek ucu sayesinde kontrolü elinize alarak kusursuz çizgiler çekebilirsiniz. Küçük boyuttaki eyelinerı çantanızda kolayca taşıyabilir, böylece dilediğiniz an dilediğiniz yerde göz makyajınızı yapabilirsiniz.

13. Farmasi Deeplook Eyeliner ile bakışlarınızın çekiciliğini ortaya çıkarın

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Farmasi Deeplook Eyeliner'ı kullanarak tek harekette büyüleyici bakışlar elde etmek ister misiniz? Likit yapıdaki ürün, yumuşak ve ince kıl fırçasıyla süper ince hatlar oluşturmanızı sağlıyor. Hızlı kuruyan, bulaşma ve akma yapmayan formülü sayesinde gün boyu göz kapağınızda kalıyor. Mükemmel şekilde belirginleştirilmiş gözler için ürünü kirpik çizgisine mümkün olabildiğince yakın şekilde uygulayın ve etkileyici bakışlarınızın tadını çıkarın. En iyi eyelinerlar arasında yer alan ürün, kullananlar tarafından çok seviliyor ve almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ediliyor. Üstelik uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor!