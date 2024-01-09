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Sinagogda 'gizli tünel' krizi: Bebek pusetinden kan lekelerine inanılmaz detaylar! Yahudi grupla polis arasında arbede çıktı

09.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
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New York'taki bir sinagogun altına aylarca tünel kazıldı. İçlerinde bulunanlarla hayrete düşüren gizli tünellerin ortaya çıkışı sonrası ortalık fena karıştı. Tünellerin kapatılması için harekete geçilirken bir grup Yahudi çalışmaları engellemek adına tünellere atladı. Sinagogdaki arbede anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sinagogda 'gizli tünel' krizi: Bebek pusetinden kan lekelerine inanılmaz detaylar! Yahudi grupla polis arasında arbede çıktı

Yahudi dini örgüt Chabad-Lubavitch üyeleri aylar boyunca 770 Eastern Parkway'de bulunan sinagogun altında tünel kazdı. Kullanılmayan bir mikveye açılan tünel ilk kez aralık ayında keşfedildi.

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KAN LEKELİ YATAKLAR, BEBEK PUSETİ...

Gizli tünellerde bulunanlar ise hayretler ettirdi. İçerideki yatakların üzerinde kan lekeleri tespit edildi, ayrıca tünelde bebek puseti vardı.

TÜNELLERE ATLADILAR

Dün çimento mikserleri tünelleri tıkamak için geldi. Fakat bir grup Ortodoks Yahudi, çalışmaları engellemek için tünellere atladı.

Sinagogda polisle Yahudiler arasında arbede çıktı, 10 kişi gözaltına alındı.

GİZLİ TÜNELLER NEDE KAZILDI?

Öte yandan tünellerin kazılma amacıyla ilgili çeşitli görüşler ortaya atıldı. Tünelin terk edilmiş bir kadın mikvesine ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığı bildirdi. Tünelin sinagogu 'genişletmek' için kazıldığı ancak bunun nasıl yapılacağının belirsiz olduğu görüşü de öne sürüldü.

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