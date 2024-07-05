HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Duruşma gergin başladı... Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Duruşma gergin başladı... Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

05.07.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın beşinci celsesi bugün görülüyor. Ankara'daki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Davayı takip eden ve yaşanan tartışma sonrası dün salondan çıkarılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugünkü duruşmada da mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Duruşma gergin başladı... Mahkeme başkanı, o ismi görür görmez salondan attı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın beşinci celsesi başladı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmayı takip etmek üzere salona geldi.

thumbs_b_c_ea3b5e143bbbfa478dc6800d2a7aefb9

Pazartesi günü başlayan duruşmada sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Dünkü duruşmada müştekiler Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri Selma Kazanç ve Sevda Ateş Yörükoğlu ile olay sırasında yaralanan Selman Bozkurt dinlendi.

dasf

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ TANAL YİNE SALONDAN ÇIKARILDI

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "mahkeme başkanına sataştığı" gerekçesiyle dün salondan çıkartıldığını anımsattı. Tanal'ın bu celse de salonda olduğunun görüldüğünü belirten başkan, Tanal'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahmut Tanal, bunun üzerine salondan ayrıldı.

thumbs_b_c_98a2094a385d0579b3d20dc218d7e374

Duruşmaya, tanık ifadesiyle devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

thumbs_b_c_4fd4261d85439f236ec7244df7f0b017

Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Ayşe Ateş mahkemeye 4 MHP'linin ismini verdi! Anne Ateş baygınlık geçirdi Ayşe Ateş mahkemeye 4 MHP'linin ismini verdi! Anne Ateş baygınlık geçirdi
Ayşe Ateş 'Tarih böylesini yazmamıştır' diyerek isyan etti: 'An meselesi' Ayşe Ateş 'Tarih böylesini yazmamıştır' diyerek isyan etti: 'An meselesi'

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu buradaBİM'e Off-Road ATV geliyor! 5 Temmuz 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada
Diyarbakır Havalimanı’nda yürüyen merdiven kazası!Diyarbakır Havalimanı’nda yürüyen merdiven kazası!
9 aydır hamileydi, sezaryene alınınca öğrendi!9 aydır hamileydi, sezaryene alınınca öğrendi!
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal mahkeme Sinan Ateş
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!

Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Yıldırım çarpan çocuklarını böyle kurtardılar!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Asgari ücrete ara zamda beklentiler azaldı! Özel sektörden yeni hamle geldi: O ödemenin kapısı aralandı!

Tarlasında buldu: 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandı! O nesne el bombası çıktı...

Tarlasında buldu: 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandı! O nesne el bombası çıktı...

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu!

Silahlı çatışmanın ortasında kaldı, kurşunların hedefi oldu!

Bu saatlere dikkat! İstanbul ve Ankara'da kuvvetli bastıracak

Bu saatlere dikkat! İstanbul ve Ankara'da kuvvetli bastıracak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.