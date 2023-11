Sınav kağıtlarına öğrencilerin notlarıyla birlikte görseller ekleyen öğretmen sosyal medyada çok konuşuldu! "Yaratıcılıkta son nokta"

'ogretmeninpenceresinden' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Meryem Çelik isimli bir öğretmen öğrencilerinin en stresli olduğu anlardan biri olan sınav sonuçlarının açıklanması durumunu eğlenceli bir hale getirdi. Öğretmen öğrencilerine notlarla birlikte dizi ile film karakterleri, ünlü isimlerin capslerinden oluşan görseller ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan gönderisinde Çelik, "Açık uçlu yazılıları okurken tepkilerimi tutamadım, caps’ler ile destekledim" notunu ekledi. Öğretmenin notların üzerine iliştirdiği görsellerde Kemal Sunal, İlber Ortaylı, Adile Naşit gibi isimler yer aldı.

Aynı zamanda How I Met Your Mother ( Annenizle Nasıl Tanıştık?), The Great Gatsby (Muhteşem Gastby) ve Cennet Mahallesi gibi dizi ile filmlerden bazı karelerde yer aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fikri beğendiğini dile getirerek öğretmeni destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sınav kağıtlarının soğuk yüzünü ısıtmayı başaran öğretmenimi tebrik ediyorum." yorumunu ekledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaratıcılıkta son nokta" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yaaa neden böyle öğretmenlere denk gelmedim ya" yorumunu yaptı.