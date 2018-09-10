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Sinop'ta cinayet: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 02:51 | Son Güncelleme

Tabancayla vurulan Afganistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi

SİNOP (AA) - Sinop'ta, tabancayla vurulan Afganistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Zeytinlik Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussani (26) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hussani, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hussani'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet güçleri olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Hussani'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cinayet Sayed Abdullah Hussani sinop

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