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  4. 'Sivil darbe teşebbüsü' tartışması büyüyor! Davutoğlu'nun 'imza' açıklaması tepki toplamıştı... İYİ Parti'den 'Böyle bir değerlendirme olmadı' çıkışı

'Sivil darbe teşebbüsü' tartışması büyüyor! Davutoğlu'nun 'imza' açıklaması tepki toplamıştı... İYİ Parti'den 'Böyle bir değerlendirme olmadı' çıkışı

11.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 'altılı masa'nın yönetim modeline ilişkin açıklaması tartışma yarattı. Davutoğlu'nun açıklamasına iktidar kanadından peş peşe tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu açıklama üzerinden "6 kaptan bir gemiyi batırır", "Bir tane davula 6 tokmak birden inecek" sözleriyle 'altılı masa'ya yüklenmişti. İYİ Parti'den gelen son açıklamada ise masanın böyle bir değerlendirme yapmadığı belirtilerek "yaklaşımın doğru bulunmadığı" ifade edildi.

'Sivil darbe teşebbüsü' tartışması büyüyor! Davutoğlu'nun 'imza' açıklaması tepki toplamıştı... İYİ Parti'den 'Böyle bir değerlendirme olmadı' çıkışı

5 Ocak'ta 'altılı masa'nın gerçekleştirdiği toplantının ardından Davutoğlu'nun "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" açıklaması gündeme damgasını vurdu. İktidar kanadından bu açıklamaya 'sivil darbe teşebbüsü' nitelendirmesiyle tepkiler geldi. Son olarak ise İYİ Parti'den tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak bir açıklama yapıldı.

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DAVUTOĞLU'NUN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ: GENEL BAŞKANLAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Davutoğlu, toplantının ertesi gün yaptığı açıklamada iktidara gelmeleri durumunda ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi."

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ERDOĞAN'DAN TEPKİ: HERKES MASADAN İSİM BEKLERKEN...

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. Erdoğan, Davutoğlu'nun 'sivil darbe teşebbüsü' olarak nitelendirdiği açıklamasını şu sözlerle eleştirdi:

"Herkes masadan isim beklerken ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle 'Ülkeyi yönetmeye talibiz' diyorlar. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı 'demokrasi' değil, 'sivil darbe teşebbüsü'dür."

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"DİĞER YAKLAŞIMI DOĞRU BULMAYIZ"

Davutoğlu'nun sözlerine 'altılı masa'nın içinden de yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklama hakkında şunları söyledi:

"6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. 6'lı masanın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İYİ Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız."

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Ahmet Davutoğlu 6'lı masa

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