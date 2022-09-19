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Sivilce izlerinizden çok kısa bir sürede kurtulmanızı sağlayacak iz giderici lazer cihazı

19.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece birkaç dakikada sivilce izlerinizden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik acısız, ağrısız, çok kolay bir şekilde. Evde sivilcelerinize ve sivilce izlerinize veda edeceğiniz o yöntemi sizinle paylaşmaya geldik. Haydi, detaylara geçelim!

Siz de sivilce izlerinizden çok kısa sürede kurtulmak isterseniz;

Videodaki ürünün benzerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

En yaygın cilt sorunları arasında yer alan sivilceler, sıklıkla ergenlik dönemindeki gençlerde görülse de yetişkinleri de etkiliyor. 30'lu, 40'lı yaşlarında olup hala aktif sivilcelerden ya da sivilce izlerinden muzdarip olan bireylerin sayısı hiç de az değil.
Estetik açıdan son derece sıkıcı olabilen sivilceler; hormonal nedenler, tıkanmış gözenekler, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Altta yatan sebeplerin saptanmasında alanında uzman doktorlara başvurmak büyük önem arz ediyor. Öte yandan sivilce izlerinden şikayet edenlerin evde kendi kendilerine bu sorunu çözmesine yarayacak yöntemler bulunuyor. Sivilce giderici lazer cihazlar en sık başvurulan etkili yöntemlerden biri. Sivilce iziniz üzerine yaklaştırıp birkaç dakika beklediğinizde izi yok eden bu cihazlar, düzenli kullanımla tüm izlerden kurtulmanızı sağlıyor. Kullananların vazgeçemediği iz giderici lazeri denemek isterseniz;

Videodaki ürünün benzerlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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