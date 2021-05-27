Siyasette 27 Mayıs polemiği! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs vesilesiyle Yassıada’da yapılan toplantıda CHP ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Faşistliğiyle, beceriksizliğiyle, arsızlığıyla, hırsızlığıyla, terör örgütleri ve suç çeteleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortadadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Erdoğan'a cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Sen git çetelerle magazincilik oyna" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Erdoğan, yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileri ile yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes’i de kendi algı oyunlarına alet etme! Bu vesileyle Adnan Menderes’i rahmetle anıyorum.



