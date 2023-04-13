Siyasette Sadullah Ergin tartışması! Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. CHP'nin aday listesinde sürpriz isimler yer alırken CHP milletvekili listesinde, DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADULLAH ERGİN AÇIKLAMASI: BAŞKA BİR PARTİNİN ADAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin tartışmalarıyla ilgili olarak "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar" dedi.

MUHARREM İNCE'DEN SADULLAH ERGİN PAYLAŞIMI

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sadullah Ergin ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce paylaşımında "Ben Silivri'de FETÖ'cü hakimlerin kumpaslarına direnirken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı olarak o hakimlerin hukuksuzluklarına kol kanat geriyordu. Ali Dibocu adayınız hayırlı olsun" dedi.

Ben Silivri'de Fetöcü hakimlerin kumpaslarına direnirken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı olarak o hakimlerin hukuksuzluklarına kol kanat geriyordu. Ali Dibocu adayınız hayırlı olsun. pic.twitter.com/b3FtzyZxsD — Muharrem İNCE (@vekilince) April 13, 2023



