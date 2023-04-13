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Siyasette Sadullah Ergin tartışması! Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

13.04.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. Seçim nedeniyle siyasetin gündemi de bir anda hareketlendi. Son günlerde CHP listelerinden DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergin ile ilgili olarak 'Başka bir partinin adayı' diyerek tartışmalara yanıt verirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ergin ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Siyasette Sadullah Ergin tartışması! Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım

14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuştu. CHP'nin aday listesinde sürpriz isimler yer alırken CHP milletvekili listesinde, DEVA Partisi kontenjanından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SADULLAH ERGİN AÇIKLAMASI: BAŞKA BİR PARTİNİN ADAYI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin tartışmalarıyla ilgili olarak "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar" dedi.

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MUHARREM İNCE'DEN SADULLAH ERGİN PAYLAŞIMI

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sadullah Ergin ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce paylaşımında "Ben Silivri'de FETÖ'cü hakimlerin kumpaslarına direnirken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı olarak o hakimlerin hukuksuzluklarına kol kanat geriyordu. Ali Dibocu adayınız hayırlı olsun" dedi.


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