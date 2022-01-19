Siyasette 'Sezen Aksu' tartışması! Özgür Özel'den Bakan Süleyman Soylu'ya: Gece karanlığında toplananların güvenliğini sağlıyorsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Şarkısındaki ifadeler nedeniyle siyasette de tartışma konusu olan 'Sezen Aksu' üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenen Özgür Özel, "Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar?" diye konuştu. Ayrıca, Özel, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış" diyerek gelecek fezlekeye 'evet' oyu vereceklerini ifade etti.

'SEZEN AKSU' TARTIŞMASI: KİMİN ADINA KİMİ TEHDİT EDİYORLAR?

CHP'li Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, şarkısında Hz. Havva ve Hz. İsa'ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, "Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; 'Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.' Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?" dedi.

"ONLARLA AYNI ÇİZGİDE OLMADIĞI İÇİN TEHDİT ALIYOR"

Özel, Sezen Aksu'nun şarkısının 2017'de bestelendiğini anımsatarak, "Şarkıyı 2022'de köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı işlenmeyen suçları dine karşı işleniyormuş gibi gösterip, nefreti örgütlemektir. Bu, sokaktaki yangının din istismarı ile bastırılmaya çalışılmasıdır. Biz Soylu'dan korkmayız. Milli Beka Hareketi'nden korkmayız. Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı camide vaaz yapıyor ve alkış var. Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Sezen Aksu'yu hedef gösteriyor ve 'şeriat gelmeli' diyor. Açık açık Sezen Aksu'yu tehdit ediyor. 2 hafta önce bir başka camide de beni tehdit etti. Sezen Aksu, 2010 yılında referanduma destek verdi; ama 2016'da destek vermedi. Onlarla aynı çizgide olmadığı için tehdit alıyor" ifadesini kullandı.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI: 'EVET' OYU KULLANACAĞIZ'

Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

