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Siyasette yeni polemik! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

22.04.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesilmesi sonrası yaptığı açıklamada '4 milyon hanenin elektriği kesik' ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yanıt vererek "Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu sadece konut değil ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığımızda yüzde 1'in altında" diye konuştu.

Siyasette yeni polemik! Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek gelen zamların ardından elektrik faturasını ödememe kararı almış ve dün de elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu'nun olay sonrasında yaptığı açıklamada kullandığı "4 milyon hanenin elektriği kesik" ifadesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yanıt geldi.

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KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak için Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi. İlçede yapımı süren Taşhan Meydan düzenlemesinin yanı sıra kültür merkezi ile kapalı pazar yeri inşaatını da inceleyen Bakan Dönmez, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada gazetecilerin sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi ve açıkladığı rakamlar ile ilgili konuştu.

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Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Kılıçdaroğlu 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Ama rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu sadece konut değil; ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığımızda yüzde 1'in altında, yani binde 6. Yine bunu biraz daha detaylı analiz ettiğimizde bazı vatandaşlarımız birkaç hafta sonra ödüyor, kesiliyor, açılmıyor. Gönül, birinin de kesik olmasını arzu etmez. Zaten devletimiz özellikle Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden elektrik desteği programını 3 yıl önce başlattı. Şu anda 2 milyon 140 bin hane, bu programdan yararlanıyor. 150 kilovat saate kadar bedelsiz olarak elektrik yardımı yapıyoruz" dedi.

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"ŞUNU KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışma yaptıklarını ve elektrik desteği programının genişletildiğini anlatan Bakan Dönmez, "Yine bildiğiniz gibi Aile Bakanlığı'mızın ısınma yardımının kapsamını genişletti. Oturduk, beraber çalıştık. Şu anda ortada 3 milyona yakın vatandaşımızın hatta 4 milyona yakın vatandaşımızın yararlanma imkanı da söz konusu olacak. Orada da ilk başvurular alındı. Yılda 2 defa ödeme yapacağız. Devletimiz hem tarifelerde maliyetleri tamamını yansıtmamak suretiyle hem de kaçınılamayacak birtakım maliyet artışları yüzünden vatandaşımızın zora girmesine engel olmak için de sosyal yardımlaşma vakıfları üzerine bu destekleri vermeye devam ediyor. Şunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum; bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Dönmez CHP

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