Siz adeta mahallenin terzisine dönüştürecek en iyi dikiş makinesi modelleri

Eskiden "Dikiş makinesi nasıl çalışır?" sorusu ciddi bir problemdi. Karmaşık kolları ve atölye hissi veren sesi artık geride kaldı. Gelişen teknoloji sayesinde dikiş makineleri hem daha fonksiyonel hem de daha pratik hale geldi. Eğer dikiş dikmeye yeni başladıysanız "Dikiş makinesi alırken nelere dikkat edilmeli?" gibi sorular kafanızı kurcalayabilir. İlk dikkat etmeniz gereken şey ürünün işlevselliği. Dikiş genişliği, fonksiyonları, çıkardığı ses, servis hizmeti ve ürünün kalitesi ise dikkat edilmesi gereken diğer noktalar. "Dikiş makinesi nasıl seçilir?" derseniz önceliğiniz seviyenize uygun ürünü seçmek olmalı. Henüz başlangıç seviyesindeyken çok profesyonel bir ürün tercih etmemelisiniz. Hem küçük ya da büyük tadilatları yapabileceğiniz hem de tüm yaratıcılığınızı yansıtabileceğiniz en iyi dikiş makinesi önerisi neler sizler için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Singer C5205-CR ile ustalığınızı konuşturun

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

6 mm zikzak genişliği olan Singer C5205-CR Dikiş Makinesi, 80 farklı dikiş ve dekoratif desenin yanı sıra ilik açma özelliklerine de sahip. Yüksek ve düşük hız ayarı, ileri ve geri dikiş özelliği, çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı ile otomatik olarak ipliği geri sarma fonksiyonları sayesinde başlangıç düzeyi için oldukça uygun bir ürün. Öğrenmek ya da hobi amaçlı tercih edebileceğiniz dikiş makinesinin kullanımı da oldukça kolay.

Kablolu Singer C5205-CR Dikiş Makinesi'ni detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. En iyi modeller için Janome E1030

4 adımda istediğiniz boyutta ilik açabileceğiniz Janome E1030 Elektronik Dikiş Makinesi, otomatik iplik takma sisteminin yanı sıra manuel iplik tansiyon kontrolü özelliğine de sahip. 5 mm genişliğinde zikzak yapabilen üründe hızlı ayar sürgüsü ve kavramalı masura sarma da bulunuyor. LED ışıklı ekranı, seçtiğiniz desenin makine üzerinde rahatça görünmesine yardım ediyor. "Dikiş makinesiyle neler dikebilirim?" derseniz bu ürünle kenar dikişi, fermuar, nervür dikişleri, kenar kıvırma, gizli fermuar, düğme, aplike, triko ve kapitone dikimi gibi pek çok şeyi kolayca yapabilirsiniz. Seri ve sessiz çalışan makineyi katlanabilir taşıma kolu sayesinde istediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz.

Her türlü kumaşı dikebilen Janome E1030 Elektronik Dikiş Makinesi'ni sipariş etmek için tıklayın.

3. Yeni başlayanlara Dewin

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Eğer başlangıç seviyesindeyseniz ve "Hangi dikiş makinesini tavsiye edersiniz?" diye sorarsanız size önerimiz Dewin Mini Dikiş Makinesi. Ürün, çift çizgi kılavuzu sayesinde mükemmel dikiş kontrolü sağlıyor. Kullanımı kolay olan makine, net görüş çizgisi sunuyor. Otomatik iplik kesici ve aydınlatması sayesinde konforlu bir kullanım deneyimi sağlayan dikiş makinesini küçük ve hafif tasarımı sayesinde istediğiniz yerde kullanabilir, hatta seyahatlerinizde bile yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Kompakt tasarımı ile fazla yer kaplamayan Dewin Mini Dikiş Makinesi'ni incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

4. Kompakt tasarımıyla Hamarat Hm21

Ergonomik yapısı ile kullanıcı dostu olan Hamarat Hm21 Mini Dikiş Makinesi, 2 kademeli hız ayarına sahip. İğne üzerinde bulunan yardımcı lambası ve ip kesme aparatı ile dikiş dikmeyi konforlu hale getiren ürün, aynı zamanda kol ve paça dikişlerini de yapabiliyor. Detaylı ayar gerektirmeyen ve kolay kullanılan dikiş makinesi, kompakt boyutu sayesinde fazla yer kaplamıyor. Ürünü el ile kontrol edebileceğiniz gibi ayak pedallarını da kullanabilirsiniz. Metal iç gövdesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Pil ya da adaptörle çalıştırabileceğiniz Hamarat Hm21 Mini Dikiş Makinesi'ni buradan satın alabilirsiniz.

5. Toyota SPB15 ile terzilere taş çıkarın

Üstün performanslı bir ürün arıyorsanız karşınızda Toyota SPB15 Universal Freiarm Dikiş Makinesi. Sessiz ve hızlı çalışan dikiş makinesini dilediğiniz ortamda rahatça kullanabilirsiniz. 15 ayrı dikiş programına sahip olan ürünün sağlam ve güçlü bir motoru bulunuyor. Fermuar ve düğmeleri kolayca dikebileceğiniz makine ile ayrıca paça, overlok, yama, çift iğne dikişi ve düz streç dikiş yapabilirsiniz. 4 adımda kolay ilik açan ürün, ergonomik tasarımı sayesinde fazla yer kaplamıyor.

Toyota SPB15 Universal Freiarm Dikiş Makinesi'ni detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Sağlam ve dayanıklı: Singer Starlet 6699

100 farklı dikiş ve desen sunan Singer Starlet 6699 Elektronik Dikiş Makinesi, ayarlanabilir zikzak özelliğine sahip. Otomatik olarak tek adımda 6 farklı modelde ilik açabilen ürün ile 3 adımda da sınırsız uzunlukta manuel olarak ilik açabilirsiniz. Özel yorganlama dikişi ve düğme dikme fonksiyonları olan dikiş makinesi; esnek dikiş, geri dikiş, overlok dikişi, fermuar dikişi, büzgü dikişi ve kenar kıvırma gibi pek çok işlemi kolayca yapıyor. Nakış tekniklerini de uygulayabileceğiniz ürün, seri ve sessiz çalışıyor.

Elektronik pedalı olan Singer Starlet 6699 Elektronik Dikiş Makinesi'ni buradan satın alabilirsiniz.

7. Dekoratif ve pratik: Janome 3022

Janome 3022 Dikiş Makinesi, ilik dahil 23 adet dekoratif dikişin yanı sıra piko ve desen fonksiyonlarına da sahip. İstediğiniz boyutta tek adımda ilik açmanızı sağlayan ürün, 5 mm genişliğinde zikzak yapabiliyor. Yuvarlak burun dikişi ile manşet, çocuk kıyafetleri ve kol gibi zor bölgeleri rahatlıkla dikmenizi sağlıyor. Dişliği aşağı indirerek her türlü kum iğnesi ve kasnak nakışı gibi işleri kolayca yapabilirsiniz. Tek düğmeye basarak ayak değiştirmeye imkan veren dikiş makinesi; overlok, düğme, nervür dikişleri, fermuar, gizli fermuar, kenar dikişi, kapitone dikimi, ileri geri dikiş ve daha birçok özelliğe sahip. Sessiz ve seri çalışan ürünün üzerinde aksesuar taşıma kutusu yer alıyor. Otomatik masura sarma, aydınlatma lambası, hız ayarına sahip elektronik pedalı, iplik kesicisi ve işaretli iplik geçirme yolları ile dikiş dikmeyi konforlu hale getiriyor.

Ekstra kalın kumaşları bile kolaylıkla dikmenizi sağlayan Janome 3022 Dikiş Makinesi'ni buradan sipariş edebilirsiniz.

8. Şık tasarımıyla Bxtbest-Seller

Kompakt boyutu ile her yerde rahatça kullanabileceğiniz Bxtbest-Seller Elektrikli Dikiş Makinesi, LED aydınlatma lambası ile konforlu bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. İplik kesicisi bulunan üründe aynı zamanda el şalteri ve ayak pedalı da mevcut. Otomatik bobin sarma özelliği ise dikiş sırasında büyük kolaylık sağlıyor. 2 farklı hız kademesine sahip olan dikiş makinesini kot, çanta ve iç taban gibi dikiş işlerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca dairesel dikiş de yapabilen ürün, manşet ve pantolon cebi gibi zor dikişlere de izin veriyor.

Dikiş dikmek isteyen herkesin rahatlıkla kullanabileceği Bxtbest-Seller Elektrikli Dikiş Makinesi'ni buradan satın alabilirsiniz.

9. Profesyonellere özel Carina

Hemen her şeyi kolayca dikmenizi sağlayan Carina Professional Dikiş Makinesi, dikiş için ihtiyaç duyduğunuz tüm rahatlıklara sahip. Basit tasarımı ve seçim tuşları sayesinde istediğiniz dikişleri kolayca yapmanızı sağlayan ürün, aynı zamanda oldukça hızlı çalışıyor. Göz kamaştırmayan LED dikiş ışığı, hızı ayarlanabilen elektronik ayak pedalı, ince serbest kolu, otomatik iplik geçirici ve ayna fonksiyonları ile öne çıkan bu makineyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Carine ile kapitone dikişlerinden overlok dikişlerine, süs dikişlerden fermuar dikişlerine kadar pek çok dikiş artık çok kolay.

Hafif metal yapısı ile rahat taşınan Carina Professional Dikiş Makinesi'ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. En güzel nakışlar için Singer Brilliance 6180



6,5 mm genişliğinde zikzak yapabilen Singer Brilliance 6180, sizin için sıradaki önerimiz. Dikiş makinesi, 80 farklı dikiş ve dekoratif desen oluşturmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca tek hareketle iğne durdurma, çift iğne kullanımı, geri dikiş, serbest kol dikişi ve yan yana paralel dikiş gibi özelliklere de sahip. Dikiş tablası bulunan ürün, geniş ve kullanışlı bir çalışma alanı sunuyor. Otomatik iplik takma ve işaretli iplik geçirme yolları ile konforlu bir kullanım sağlıyor.

Kasnak nakışı tekniklerini de kolayca uygulayabileceğiniz Singer Brilliance 6180'i incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

