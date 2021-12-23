Siz evde yokken bile evinize, bitkilerinize ve can dostlarınıza gözü gibi bakacak ürünler

Çeşitli sebeplerle evinden uzak kalan kişilerin evin temizliği, havalandırılması, güvenliğinin sağlanması ve evcil hayvanların bakımı gibi sorumlulukları bulunuyor. Otomatik besleyicilerle can dostlarınıza yardımcı olabilir, robot süpürgelerle evinizin temizliğini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hava temizleyiciler ile alerjenleri evinizden uzak tutup klima sayesinde ev sıcaklığınızı kontrol edebilirsiniz. Kameralar ve güvenlik alarmlarıyla ise evinizi etkili bir şekilde koruyabilirsiniz.

1. Aklınız balıklarınızda kalmasın: Zwinner Otomatik Balık Besleyici

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Evinde akvaryum kuranların balıklarını düzenli ve doğru miktarda beslemesi çok önemli. Eğer çeşitli sebeplerle uzun süre evden uzak kalmanız gerekiyor ve balıklarınız için endişeleniyorsanız Zwinner Otomatik Balık Besleyici tam size göre! Geniş ve akıllı haznesi sayesinde birçok farklı yem tipini depolayabilen ürün, otomatik zamanlama sistemiyle çalışıyor. Belirlenen saat aralıklarında otomatik olarak balıkları besleyen bu ürün pille çalıştığı için düşük güç tüketimi özelliğiyle enerjisini verimli kullanarak balıklara ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor.

Balıklarınızı özenle besleyecek olan Zwinner Otomatik Balık Besleyici'yi buradan satın alabilirsiniz.

2. Minik dostlarınız için Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı

Evlerinde minik dostlar beslemeyi sevenler için harika bir ürün olan Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı, hayvanlara uzun süreli yem desteği sağlıyor. Kuş, küçük papağan, kirpi, sincap ve hamster gibi birçok hayvan türüne uygun yemleme sağlayan ürün kolaylıkla kafeslere monte edilebiliyor. Bu sayede yerinde sabit kalıp dökülme ve devrilme gibi durumlara sebep olmuyor.

Birçok farklı evcil hayvan kafesinde kullanabileceğiniz, uygun fiyatıyla öne çıkan ve hayvanlarınıza ihtiyaç duydukları yem desteğini günler boyu sağlayacak olan Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı'yı buradan satın alabilirsiniz.

3. Siz yokken aç kalmayacaklar: S-Link Swapp Sl-20 Smart Pet Feeder

S-Link Swapp Sl-20 Smart Pet Feeder, 3.7 litrelik haznesiyle kedi ve köpeklere ihtiyaç duydukları mama desteğini otomatik olarak sağlayabiliyor. WiFi özelliği sayesinde evinizden çok uzakta olduğunuzda bile ürünü kontrol edebilir, minik dostlarınızı günlerce besleyebilirsiniz. İnternet bağlantısı ile yem miktarı azaldığında bildirim göndererek sizi haberdar eden ürünün en önemli özelliği ise kamera desteği sunması. Cihazın orta kısmında yer alan kamerası sayesinde kedi ve köpeklerinizi istediğiniz her an görebilirsiniz.

Eve uğramadığınız günlerde aklınızın kedi ve köpeklerinizde kalmasına engel olacak, onların ihtiyaçlarını başarıyla karşılayacak S-Link Swapp Sl-20 Smart Pet Feeder'a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Eve geldiğinizde kötü manzaralarla karşılaşmaya son: Pet Safe Scoopfree

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Eve yorgun argın döndüğünüzde bir de kedinizin tuvaletini temizlemek zorunda olmaktan sıkıldınız mı? Öyleyse Pet Safe Scoopfree ürününe mutlaka göz atmalısınız. Pet Safe Scoopfree kazıma, küreme, doldurma ve boşaltma gibi birçok görevi kendi kendine yapabiliyor. Kediniz tuvaletini yapıp üründen ayrıldıktan sonra cihaz hemen devreye girip temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca sıvıyı emip katı atığı kurutan Pet Safe Scoopfree, kötü koku oluşumunu da başarıyla engelliyor.

Eve her geldiğinizde sizi kedi tuvaleti temizlemekten kurtaracak Pet Safe Scoopfree Yeni Nesil Otomatik Kedi Tuvaleti'ni buradan satın alabilirsiniz.

5. Bitkilerinizi göz ardı etmeyin: Hans-eu İç Mekan Damla Sulama Seti

Birçok insan çeşitli sebeplerle seyahate çıkacağı zaman çiçeklerinin bakımı konusunda endişe duyuyor. Hans-eu İç Mekan Damla Sulama Seti çiçeklere ihtiyaç duydukları kadar suyu otomatik bir şekilde verebiliyor. Kullanımı oldukça pratik olan ürünün 10 litrelik bir su torbası bulunuyor ve bu torba asma kısmından kolaylıkla uygun bir noktaya asılabiliyor. Hortum kısmında ise birden fazla saksıya su sağlayacak çıkışlar bulunuyor. Torbadaki su, saksılara tutturduğunuz hortum çıkışları aracılığıyla toprağın ihtiyacı olan suyu düzenli olarak sağlıyor.

Eğer evinizden sürekli uzak kalmanız gerekiyor ve siz yokken çiçeklerinize ne olacağını dert ediyorsanız Hans-eu İç Mekan Damla Sulama Seti'ni buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Eviniz her zaman temiz olacak: Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro

İş güç derken ev temizliğine zaman ayıramıyor musunuz? Öyleyse Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Otomatik Robot Süpürge aradığınız ürün olabilir! Şarjla çalışan ürün, bataryası tam dolduğunda uzun saatler boyunca evinizi süpürebiliyor. İnce ve yassı tasarımı sayesinde kolaylıkla koltuk, vitrin ve yatakların altına girebilen robot süpürge bu sayede evin her köşesini tertemiz yapıyor. Tozları süpürmesinin yanı sıra mop aparatı sayesinde paspas yükünü de sırtınızdan alıyor. Ayrıca 40 dB ses seviyesi sayesinde tüm bunları yaparken sizi rahatsız etmiyor!

Siz dışarıdayken evinizi köşe bucak temizleyecek -Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Otomatik Robot Süpürge'yi buradan inceleyebilirsiniz.

7. Hava problemlerine son: Philips AC3033/10 Hava Temizleyici

Dışarıdan her geldiğinizde evinizin havasından rahatsız oluyorsanız ve alerjenlere karşı hassassanız Philips AC3033/10 Hava Temizleyici tam size göre! Smart Sensing adlı bir teknoloji kullanan ürün; havada süzülen parçacık, alerjen ve zararlı gazları kolaylıkla yakalıyor ve filtresinden geçiriyor. Bu sayede evden çıkarken çalıştırdığınız Philips AC3033/10 siz eve geldiğinizde toz, tüy ve çeşitli alerjenleri evinizin havasından arındırmış oluyor. Philips AC3033/10 Hava Temizleyici'nin en önemli özelliklerinden biri de üzerinde yer alan renk koduyla çalıştığı evin hava kalitesini bildirmesi oluyor.

Evinizin havasını kontrol atında tutabileceğiniz Philips AC3033/10'u satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Evinizin iklimini kontrol edin: LG Dual Eco S3-W18KL2BA

Soğuk kış günlerinde evinize girdiğinizde buz gibi bir havayla karşılaşmak can sıkıcı olabiliyor. Aynı şekilde yaz günlerinde bunaltıcı derecede sıcak bir evle karşılaşmak da dayanılmaz oluyor. LG Dual Eco Inverter Klima, mevsim ne olursa olsun evinizde istediğiniz sıcaklığı ayarlamanıza imkan veriyor. Ayrıca zarif görünümü sayesinde kullanıldığı alanlara şıklık katıyor. Kolaylıkla kurulabilen LG Dual Eco Duvar Tipi Klima, düşük gürültü ve aktif enerji kontrolü özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu sayede evde olduğunuz ve olmadığınız durumlara göre farklı enerji tüketim düzeyini seçme şansı sağlıyor.

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Güvenliğinizi denetleyin: TP-Link Tapo C200

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Sürekli evinden uzak kalmak zorunda kalan kişilere TP-Link Tapo C200 Güvenlik Kamerası öneriliyor. TP-Link Tapo C200, sahip olduğu birçok kullanıcı dostu özelliğiyle muhteşem bir performans sergiliyor. WiFi desteği sayesinde evden çok uzakta olduğunuz zamanlarda bile evin içinde olanları görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik bebek bakıcısı, çocuk ve evcil hayvanların sergilediği davranışları izleme imkanı tanıdığı gibi hırsızlık gibi güvenlik ihlallerine karşı da önemli bir rol üstleniyor. Gece görüş özelliği sayesinde ise en karanlık anlarda bile olup bitenlerin kayıt altında tutulmasına imkan tanıyor.

Her daim güvenliğinizi koruyacak TP-Link Tapo C200 için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Kapı ve pencereleriniz sürekli alarmda olsun: Anker Eufy T8900



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Açık unutulan ve dayanıksız olan kapı ve pencereler hırsızların hemen dikkatini çekiyor. Evde olmadığınız zamanlarda evinizi güvende tutan Anker Eufy Akıllı Güvenlik Alarmı, küçük ve kompakt tasarımı sayesinde her kapı ve pencereye uyum sağlayabiliyor. Anker Eufy T8900, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama ve aniden açılma durumu olduğunda hemen devreye girip 100 desibele varan bir siren sesi çıkarıyor. Yüksek ses dalgası hem hırsızları korkutuyor hem çevredekilerin durumdan haberdar olmasını sağlıyor.

Siz evde yokken gözünüzün arkada kalmasını engelleyecek Anker Eufy T8900'ı buradan inceleyebilirsiniz. Evinizi her an güvende tutacak diğer güvenlik ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

