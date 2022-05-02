Sizi her türlü kazada koruyabilecek en dayanıklı ve şık motosiklet botları

Motosiklet kullanmak oldukça keyifli ancak iki teker üzerinde olmak pek de güvenli değil. Siz ne kadar çok dikkatli ve kurallara uygun araç kullansanız da herkesten aynı özeni beklemek ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle doğru ekipmanlarla yola çıkmak hayati önem taşır. Kask ve ceketler herkesin dikkat ettiği ürünler olsa da botlar önemsenmeyebiliyor. Oysa diğer ekipmanlar kadar botlar da oldukça önemli. Peki, hangi motosiklet botunu almalısınız? Karar veremiyorsanız sizi böyle alalım!

1. Zarif duruşuyla TCX Motosiklet Botu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi motosiklet botu arasında yer alan TCX Motosiklet Botu, süetten elde edilir. Havalandırma sistemi sayesinde nefes alan ürün, uzun süre kullansanız da ayağınızın terlemesine engel olur. Rahat iç tabanı ne ayakta ne de bilekte ağrı oluşturur. Yansıtıcı özelliğiyle karanlık ortamlarda fark edilmenize yardımcı olur. Böylece istenmeyen kazaların önüne geçer. Cırt kapaması sayesinde botu ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yağ ve benzin itici tabanı sayesinde güvenle motosiklet kullanabilirsiniz. Ayak bileği desteği ve deri dış yüzeyi olası kaza sırasında ayağınıza zarar gelmesini önler. Şık botla motor keyfini çok daha güvenli hâle getirebilirsiniz.

2. Yaz aylarında ayağınızı serin tutan Scoyco Motosiklet Botu

Yaz aylarının gelmesiyle motosikletlerinizi garajdan çıkarabilirsiniz. Güvenli motosiklet kullanımı için koruyucu giysileri kullanmayı ihmal etmeyin. Sıcak havalarda hem sizi koruyacak hem ayağınızı terletmeyecek bota sahip olmak istiyorsanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz. Rahat kullanılan Scoyco Motosiklet Botu yazlık olduğu için nefes alan yapısı sayesinde ayağınızın ihtiyaç duyduğu hava akımını sağlar. Motosiklet kullanımını etkilemeyen ürün sayesinde güvenli sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Topuk ve bilek korumalı bot, kaza anında ayağınızın zarar görmesini engeller. Kaymaz tabanı ıslak ve kaygan zeminlere bile güvenle basmanızı sağlar. Cırt kapaması ise botu ayağınıza göre ayarlamanıza yardım eder.

3. Soğuk havalarda ayağınızı sıcak tutan Föz Cnt 347 Motorcu Botu

Motosiklet hobiniz için rahatlıkla tercih edebileceğiniz Föz Cnt 347 Motorcu Botu suni deriden elde edilir. Motosiklet botu kışlık modeller arasında yer alır. Termal astarı olduğu için soğuk kış aylarında ayağınızın sıcak kalmasına yardımcı olur. 3 cm topuk yüksekliği bulunan bot, boyunuzu daha uzun gösterir. Yumuşak iç tabanı ayağınızda ağrı ve yorgunluk oluşturmaz. Bağcık kapaması ise hem ürünü daha şık gösterir hem kolay giyilmesini sağlar. Sağlam materyallerden üretilen dayanıklı yapısıyla kaza anında ayağınızı darbelerden korur. Alt tabanı tehlikeli yollarda bile kaymadığı için güvenli yürüyüş imkânı tanır. Şık tasarımıyla göz dolduran botu günlük yaşamda da tercih edebilirsiniz.

4. Zarif duruşunu çok beğeneceğiniz HARLEY-DAVIDSON Motosiklet Botu

Motosiklet tutkunlarının bayılacağı HARLEY-DAVIDSON Motosiklet Botu, zarif duruşuyla kombininize şıklık katar. Deriden elde edilen ürün, nefes aldığı için ayak sağlığını da destekler. Rahat iç tabanı uzun süreli kullanımda ayağınıza ihtiyaç duyduğu konforu sağlar. Dayanıklı yapısıyla düşme sırasında ayağınızın zarar görmesini engeller. Kauçuk alt tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Ayakkabı üzerinde bulunan metal "HARLEY-DAVIDSON" yazısı ürüne güzel bir hava katar. Normal kalıba sahip ürünü tam ayak numaranıza göre alabilirsiniz. Dilerseniz günlük olarak da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

5. Konfor ve şıklık bir arada Geox Motosiklet Botu

Şıklığınızı da tamamlayacak motosiklet botu tavsiyesine ihtiyacınız varsa Geox Motosiklet Botu arayışınıza son verebilir. Hoş duruşuyla ayağınızda güzel görünüm sunar. Sentetik deriden elde edilen ürün, nefes alır. Yüksek topuk boyu, daha uzun görünmenizi sağlar. Parlak görünümü kombinlerinize de kolayca uyum sağlar. Bağcık ve bilek kısmında bulunan esnek alan sayesinde rahat giyilir. Ayaklığı sağlam kavrayan alt tabanı ise motoru istediğiniz gibi kontrol etmenize yardım eder. Dayanıklı yapısıyla ayağınızı olası kazalarda gelebilecek darbelerden korur. Motosiklet botu su geçirmez olduğu için sonbahar ve kış aylarında günlük kullanımda da tercih edebilirsiniz.

6. Jomos Freewalk Motosiklet Botu ile ayağınız rahat etsin

"En iyi motosiklet botu hangisi?" diye merak ediyorsanız Jomos Freewalk Motosiklet Botu'nu tercih edebilirsiniz. %100 kuzu derisiyle elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla ayağınızı kuru ve serin tutar. Yumuşak iç kısmı uzun süreli kullanımlarda ayağınızı rahat ettirir. İç astarı soğuk havalarda ayağınızın sıcak kalmasına yardımcı olur. Bağcıklı tasarımı ürüne şıklık katar. Poliüretan tabanı her ortamda ayakkabıyla güvenli hareket etmenizi sağlar. Bağcıkların yanı sıra fermuarı da bulunan botu kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Ürünü günlük kombinlerinizde de tercih edebilirsiniz.

7. Her an sizinle Rocket Dog Thunder Motosiklet Botu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Motosiklet kullanırken koruyucu giysiler kullanmak kaza sırasında yaralanma riskini en aza indirir. Siz de hem ayağınızı koruyacak hem şık duruş sergileyecek ayakkabı arıyorsanız Rocket Dog Thunder Motosiklet Botu'nu tercih edebilirsiniz. Zarif tasarımıyla motosiklet kombinlerinize çok yakışacak kahverengi tonlardaki ayakkabı, dayanıklı yapısıyla ayağınızı gelen darbelerden korur. Toka detayları bota güzel bir hava katar. 4 cm topuk yüksekliğiyle boyunuzun daha uzun görünmesini sağlar. Sağlam materyallerden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Şık ve rahat botu kış kombinlerinize de dâhil edebilirsiniz.

8. Tam koruma sağlayan XPD X-radical Sport Motorcu Botu

Güvenli motosiklet sürüşü için iyi bir motorcu botuna sahip olmalısınız. XPD X-radical Sport Motorcu Botu, dayanıklı tasarımı sayesinde olası kaza anında ayağınızı gelebilecek darbelerden korur. Delikli ağ yapısı, sıcak havalarda ayağınıza nefes aldırır. Yansıtıcı malzemeden üretilen bot, karanlık ortamlarda fark edilmenizi sağlayarak istenmeyen kazaların önüne geçer. Kompozit iç tabanı ve kenardan güçlendirilmiş tabanı ekstra koruma sunar. Cırt kapaması sayesinde botu kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Siyah zemin üzerinde yer alan yeşil detaylar ürüne güzel bir hava kazandırır. Alt tabanı debriyajı kavrayarak motoru istediğiniz gibi hareket ettirmenize yardımcı olur.

9. Güvenle kullanabileceğiniz Vexo Macan Motorcu Botu

İtalyan tasarımıyla herkesin beğenisini kazanacak Vexo Macan Motorcu Botu, nubuk deri ve mikrofiber kumaştan elde edilir. Soğuk havalarda ayağınızı sıcak tutan ürün, gün boyu ihtiyaç duyduğunuz konforu sağlar. Bilek, topuk ve burun kısmında bulunan destekler sayesinde olası kaza sırasında ayağınızı korur. Yumuşak iç tabanı uzun süre motosiklet üzerinde kalsanız da ayağınızı rahat ettirir. Yansıtmalı şeritler karanlık ortamlarda fark edilmenizi sağlayarak istenmeyen kazaların önüne geçer. Kaymayan tabanı sayesinde dilerseniz ürünü kış ve bahar aylarında günlük olarak da tercih edebilirsiniz.

10. Her yerde tarzınızı yansıtın Tcx Roadster 2 Air Motorcu Botu

"Motosiklet botu nasıl olmalı?" diye soracak olursanız kısaca güçlü tasarımıyla ayağınızı darbelerden korumalı ve nefes almalı diyebiliriz. Tcx Roadster 2 Air Motorcu Botu, air tech yapısı sayesinde hava alarak ayağınızı serin tutar. Burun, bilek ve topuk korumaları olduğu için kaza anında ayağınızın olabildiğince az zarar görmesini sağlar. Yumuşak tabanıyla gün boyu ayakta yokmuş gibi hissettirir. Anatomik iç tabanı omurgaya binen yükü azaltır. Kauçuk tabanı, cırtlı tasarımı ve farklı renklerin uyumuyla gören herkesi kendine hayran bırakacak bota mutlaka şans verin.