Sizi olduğunuzdan bir beden ince gösterecek, en etkili toparlayıcı ürünler

Orantılı kilo almak denen şey, çoğumuz için oldukça yabancı bir durum. Zaman zaman kimimiz basenlerinden, kimimiz karın bölgesinden, kimimiz belinden, kimimiz ise göğüslerinden aldığı fazla kilolardan şikayetçi olabiliyor. Bu da yetmezmiş gibi kilo vermenin en zor türlerinden biri de bölgesel olarak kilo vermek. Bu kilolardan hayal etiğiniz kadar hızlı kurtulamasanız da sizler için listelediğimiz ürünlerle hayal ettiğiniz bedende görünebilmeniz mümkün!

Yüksek bel her şeyi değiştirebilir!

En çok göze batan fazla kilolar çoğumuzun bildiği gibi genellikle karın ve bel bölgesinde toplanır. Bu fazla kiloların pantolonların kenarından kendini belli ettiği, biz kadınları dar bluzlara hasret bıraktığı dönem artık sona erdi desek ne düşünürsünüz? Sizlere önerdiğimiz bu ürün, kavrayıcı yüksek bel özelliği sayesinde bu bölgedeki fazla kiloları tamamen görünmez hale getiriyor ve sadeliğiyle dolaba kaldırdığınız tüm bluzlar için harika bir kombin seçeneği oluşturuyor.

Günlük yaşamın hemen hemen her alanında kullanabileceğiniz Addax markasının bu kurtarıcı ürününü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Selülit görünümüne ve oluşumuna son!

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LİNGERY HOUSE markasının ürettiği bu taytın sizlere sunduklarına inanamayacaksınız. Birden çok avantaja sahip bu ürün, basen ve karın bölgenizin en az 2 beden küçük görünmesini sağlıyor. İnce görünmekten fazlasını istiyorsanız bu taytın aynı zamanda sahip olduğu özel örgülerle bacaklarınızda yer alan selülit görünümünü de tamamen yok ettiği bilgisini sizlerle hemen paylaşalım. İster spor yaparken ister günlük yaşantınızda kullanabileceğiniz bu ürünü diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise örgü teknolojisinin bacaklarınıza ve damarlarınıza uyguladığı basınç ile selülit oluşumunun önüne geçmesi.

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İnce görünümün yanı sıra cep avantajı ve tül şıklığı

ARI MODA tarafından üretilen bu tayt, hareket özgürlüğünüz için esnek tasarlanmış olmasına rağmen sahip olduğu sıkı doku sayesinde bacak ve basen bölgenizi olduğundan daha ince gösteriyor. Ürünün karnınızın tam üst bölgesine oturan kemer kısmı, toplayıcı özelliği sayesinde bu bölgedeki fazlalıkları oldukça başarılı bir şekilde kamufle ediyor. Hem spor esnasında hem de gündelik hayatta cep telefonu, para, kredi kartı gibi yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz eşyalarınız için fermuarlı bir cebe sahip olan bu ürünün hem gece hem de gündüz şıklığınız için diz kısmının hemen altından başlayıp bileğe kadar uzanan tül detayı ile dolabınızın olmazsa olmazları arsına gireceğini düşünüyoruz.

Çok yönlü bu ürünün detayları için buraya tıklamanız yeterli!

Kalem etek inceliği

Toparlayıcı alt giyim ürünleri içinde taytlar kadar şüphesiz külotlu çoraplar da ilginizi çekecektir diye düşündük. Özellikle dar etek modellerinin en çok vurguladığı vücut bölgeleri olan kalça ve basenleri olduğundan çok daha ince göstermek aslında hiç de zor değil. BEREN İÇ GİYİM firmasının ürettiği Daymod Control Top 20 isimli külotlu çorap tam da bu tarz etekler için tasarlanmış gibi duruyor. Bu ürünün kalçanızın altından karın bölgenizin üst kısmına kadar sizi tamamen saran korsesi sayesinde olduğunuzdan ince görüneceğiniz kesin. Çorap kısmı ince ve parlak olan bu ürün, iş hayatında özellikle yüksek belli kalem etek tercih eden kadınların vazgeçilmezi olabilir.

Ürünü keşfetmeniz için buraya tıklamanız yeterli!

İncelik kadar form da önemli

Sizi olduğunuzdan ince gösterecek külotlu çorap önerilerimizden bir diğeri de Avon firmasına ait. Tüm kadınların çok iyi bildiği gibi özellikle dar kesimli elbise ve etek modellerini taşırken ince görünmek kadar önemli bir diğer kriter de biçimli vücut hatlarına sahip olmak. Kalça bölümünde sıkılaşan ve kalınlaşan dokusu sayesinde kalçanızı daraltan bu ürün aynı zamanda toparlayıcı özelliği sayesinde vücut hatlarınızı da şekillendiriyor ve daha dik bir kalça görünümü sağlıyor.

Yarı transparan çorap kısmı sayesinde hem gündüz hem de gece rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünü incelemek istiyorsanız buraya tıklayın.

"Derdim basen değil" diyenlere

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Yazının başında da belirttiğimiz gibi orantılı kilo almak çoğumuz için uzak bir durum. Eğer ki "Benim derdim basenlerimler değil, kalçalarımla!" diyorsanız bu ürün tam da size göre. Ten markasının ürettiği bu külot basen değil kalça bölgesinden vücudu sarmaya başlıyor. Özel korse kumaşından üretilen bu ürün sayesinde kalça bölgesi hem olduğundan daha ince hem de toplu ve yuvarlak hatlı bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca karın bölgesinde kullanılan silikon malzeme ile ürünün kayması veya katlanması söz konusu değil.

Bu ürünle tanışmak için buraya tıklamanız yeterli.

Bel ve karın sorun olmaktan çıkıyor!

"Bırakalım bacağı, kalçayı, baseni... Bel ve karın için yok mu bir öneriniz?" diyenleriniz olduğunu duyar gibiyiz. Elbette var, olmaz mı! Eco bel inceltici ve toparlayıcı korse tam da sizlere göre. Üç kademeli kanca sistemi ile belinizden başlayarak göğüs altınıza kadar vücudunuza tamamen oturan bu korse delikli kumaşı sayesinde derinizin sürekli nefes almasını da sağlıyor. Özellikle doğum sonrası hem fazla kilolar hem de henüz toparlanamamış vücut formu nedeniyle moral bozukluğu yaşayan okurlarımıza önerdiğimiz bu korse dik durmanızı da destekliyor ve formunuza daha çabuk kavuşmanıza yardımcı oluyor.

Bu ürünü keşfetmek istiyorsanız sizi buraya tıklamaya davet ediyoruz.

Dekolte mi dediniz?

Gösterişli giyim deyince elbette biz kadınların olmazsa olmazı göğüs dekoltesidir. Öyleyse sizleri LE Jardın markasının ürettiği Straplez Minimiser Toparlayıcı Sütyen ile tanıştıralım. Bu sütyen formu sayesinde göğüslere daha dik bir şekil verirken toparlayıcı özelliği sayesinde gözlerin aradığı dekolte görünümüne de kavuşmanızı sağlar. Esnek ve rahat arka bantları günlük yaşamınızda rahatça hareket etmenizi sağlar.

Özellikle yaz aylarında veya şık davetlerde sütyen askınızın görünmesini istemediğiniz kombinleri rahatça taşımanıza olanak sağlayan LE Jardın firmasına ait bu ürünü keşfetmek için vakit kaybetmeden tıklayın deriz.

İkisi bir arada

"Eeee peki bu ürünlerin hepsini ayrı ayrı mı edineceğiz?" diyorsanız birden fazla vücut bölgesi için etkili ürünler de yok sanmayın. Hem bel ve karın hem de göğüs bölgesini ince ve şekilli göstermek isteyen okurlarımız için önerimiz MİSTİRİK firmasının ürettiği toparlayıcı çıtçıtlı body. Bu body, örme korse kumaşıyla tüm üst vücudunuzu sarar ve şekillendirirken karın ve bel bölgenizin 1 beden daha ince görünmesini sağlar. Bu ürünü ister yaz kombinlerinizle ister kış kombinlerinizle, kısacası 4 mevsim rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

Yaz!!!

Yaz geldi ve o kıştan kalan fazla kiloları bir türlü atamasınız mı? Merak etmeyin, artık bunun da çözümü var. Pierre Cardin markasının sizler için ürettiği toplayıcı mayo tam da bu dertten yakınan okurlarımız için düşünülmüş bir tasarım. Vücudu saran esnek kumaşı sayesinde hem çok daha ince bir görünüme hem de rahat hareket olanağına sahip olacağınız bu ürün enerjik ve çarpıcı turuncu deseniyle sahillerin ve havuz başlarının gözdesi olmanızı sağlayabilir.

Hem çok konforlu hem de şık bu ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayın.

