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Skandal sözler, canlı yayından alındı! Tel-Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Cohen Yanarocak: 'Biz kesip biçmeyelim mi?'

13.10.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında skandal sözlere imza attı. İsrail'in adımlarını savunan Yanarocak, "Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" sözlerini kullandı. Yanarocak canlı yayından alınırken o sözler sosyal medyada gündem oldu.

Skandal sözler, canlı yayından alındı! Tel-Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Cohen Yanarocak: 'Biz kesip biçmeyelim mi?'

Hamas'ın cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail, Gazze'yi bombalamaya başlamıştı. Her geçen gün Gazze'deki durum daha da kötüleşirken Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak canlı yayında skandal sözlere imza attı.

"BİZ KESİP BİÇMEYELİM Mİ?"

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Yanarocak, "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDAN ALINDI

Yanarocak sözlerin ardından canlı yayından alınırken sosyal medyada kullanıcılar söz konusu ifadelere tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas

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