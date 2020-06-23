Soda-Maden Suyu Zayıflatır mı? Maden Suyu - Soda Zayıflama İçin Nasıl Kullanılmalı?

Fazla kiloların çoğunlukla estetik açıdan problem teşkil ettiği düşünülse de sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak için de kilo kontrolünün sağlanması şart. Tüketilen besinlere dikkat ederek ve düzenli olarak egzersiz yaparak mevcut kiloyu korumak mümkün ancak kilo vermek için daha fazla gayret sarf etmek gerekiyor. Bu uğurda uygulanan diyetlerin yanı sıra zayıflamaya yardımcı özellikte yiyecek ve içeceklerin de beslenme programına dahil edilmesi öneriliyor. Halk arasında zayıflama sürecine çeşitli faydaları olduğu düşünülen ancak bu konuda tartışmaların mevcut olduğu içeceklerden biri; maden suyu. Peki maden suyu kilo yapar mı? Yoksa zayıflatır mı? Maden Suyunun İçeriği Yer altı kaynaklarından çıkarılan ve doğal bir su olan maden suyu, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Dolayısıyla vücut için çeşitli faydaları bulunmaktadır. Maden suyu, marketlerin alınabileceği gibi karbonat kullanılarak ev koşullarında da üretilebilir. Ancak evde karbonatla yapılan soda, herkesin kullanımına uygun değildir. Özellikle tansiyon sorunları yaşayan ve ülser gibi mide problemleri bulunanlar için evde yapılan soda zararlı olabilir.

Ülser hastalığıyla alakalı detaylı bilgi için: Ülser: Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi İrratbl bağırsak sendromu olanların ise kesinlikle soda tüketmemesi gerekiyor. Sodanın içeriğinde karbondioksit düzensiz bağırsak sendromunu daha şiddetli hale getirir. Soda Zayıflatır mı? Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, maden suyunun yemek sonrası tüketildiğinde zayıflamaya daha fazla yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Mideyi hızlı bir şekilde dolduran maden suyu vücudun alabileceği kalori oranını azaltır. Aynı zamanda alkali yapısı sayesinde mide asidini dengeler ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına imkan tanır. Vitamin açısından zengin içeriğiyle de vücuda canlılık vererek metabolizmayı hızlandırır. Soda tüketimi dışında metabolizma hızı nasıl artırılır? Detaylı bilgi için: Metabolizmayı Hızlandırma Yolları İçeriğinde çok sayıda mineral barındıran maden suyu, özellikle bikarbonat sayesinde sindirim sisteminin işlevlerini destekler. Mide asidini nötralize ederek sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden zayıflamak için diyet uygulayanlara gün içerisinde belirli miktarda maden suyu tüketmeleri önerilir.

Maden Suyu Diyette Nasıl Kullanılmalıdır? Maden suyunun diyet dönemlerinde günde iki kez tüketilmesi tavsiye edilir. Diyet süresince sabah ve öğle ya da öğle ve akşam öğünlerden sonra tüketilmesi önerilen maden suyunu damak zevkine uygun haline getirmek isteyen sade maden suyunun içerisine uygun miktarda limon sıkabilirler. Nane ve fesleğen gibi otlar ise maden suyunun ferahlatıcı bir etkisi olmasını sağlar. Spor ve Egzersizde Maden Suyu Tüketimi Spor esnasında vücuttan atılan terle birlikte vitamin ve mineral kaybı yaşanır. Bu kaybı önceden telafi ederek vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için spor yapmadan önce 1 bardak limonlu maden suyu içilebilir. Spordan hemen önce içilecek bir bardak limonlu maden suyu, spordan sonra çok daha dinç ve enerjik olmayı mümkün kılar. Ayrıca spor sonrası vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarının da en aza indirilmesini sağlar. Maden Suyunun Sade ve Limonlu Olmasının Farkları Nedir? Maden suyunun sade ve meyveli olması arasında genel olarak bir fark yoktur. Ancak bazı meyvelerin maden suyunun faydalarında azalmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte limonlu maden suyu kalori açısından da sade maden suyuna göre farklıdır. Peki limonlu maden suyu kaç kalori?