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Şoför ile muavin birbirine girdi, yolcular araçtan indirildi! İstanbul-Ankara otobüsünde ortalık karıştı

19.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde adeta kıyamet koptu. Yedek şoför ile muavin arasında başlayan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Yolcular bağrışa çağrışa edilen kavga nedeniyle isyan ederken kimileri sinir krizi geçirdi. Yolcuların kavga edenleri araçtan yaka paça indirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde hareket halinde olan İstanbul-Ankara otobüsünde yaşanan kavgayı yolculardan cep telefonuyla kaydetti. Otobüs ile muavin arasındaki kavga yolcuları da tedirgin etti. Araçta kaosa neden olan kavga, kavga edenler araçtan indirildikten sonra da hararetle devam etti.

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MUAVİN İLE YEDEK ŞOFÖR BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün akşam saat 17.45'de, İstanbul'dan hareket ederek Ankara'ya giden yolcu otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre; Sakarya'yı geçtikten sonra otobüsün yedek şoförü ve muavin, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

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OTOBÜSTEN İNDİRİLDİLER

Bu sırada hareket halinde olan otobüste tedirgin olan yolcular olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Şoföre durmasını söyleyen yolcular, kavga edenleri otobüsten indirdi.

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YOLCULAR SİNİR KRİZİNE GİRDİ

Kavganın ardından yolcuların bir kısmının sinir krizi geçirdiği görüldü. O anlar, otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şoför muavin otobüs
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