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Sokak modasının yıldızı New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı'da büyük indirim
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Sokak modasının yıldızı New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı'da büyük indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.01.2025 13:51
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Kombinlerinizin havasını yükseltecek, daha tarz görünmenizi sağlayacak havalı bir spor ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Büyük bir fırsat sizi bekliyor! Sokak modasının yıldızı New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı bugüne özel %48 indirimle satışta, kaçırmamak için acele edin.

New Balance spor ayakkabılar kadınlar arasında son derece popüler. Hem havalı görünümleri hem de rahatlıklarıyla ön plana çıkan ve çok sevilen bu spor ayakkabılar arasında bir model var ki, bugüne özel yarı fiyatına düştü Şık tasarımı ve üstün performansıyla hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde vazgeçilmez bir parça haline gelecek New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı, gardırobunuza taze bir soluk getirecek. Modaya yön verenlerin tercihi olan bu ayakkabı, spor ayakkabı arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. İncelemek isterseniz işte detaylar...

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Sokak modasının yıldızlarından: New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2025-01-07T133740.966

New Balance WL565NVY Spor Ayakkabı, klasik ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor. Dikiş detayları ve kaliteli malzeme kullanımı ile dikkat çeken ayakkabı, yastıklama özellikleri sayesinde uzun süreli kullanımda bile konfor sunuyor. Ayak yapısına uygun olarak tasarlanan iç taban, ayakların rahat etmesine yardımcı oluyor. Tabanında bulunan özel desenler, kaymayı önleyerek zeminle iyi bir tutuş sağlıyor. Bu da hem günlük yürüyüşlerde hem de spor aktivitelerinde güvenlik sağlıyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için ideal olan bu ayakkabı kalitesi ve konforu ile spor yaparken ya da günlük yaşamda rahat bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, mükemmel, harika."

  • "Gayet güzel. Her zaman kullandığım bir ayakkabı."
Ürünü İncele

supertasarruf

Bu içerik 7 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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