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Sokakta dehşet ve panik anları! '3 kişinin üstüne sürüp altına aldı' Araçtan inince şok yaşadılar sonra da kayıplara karıştılar

01.06.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokağa hızlı şekilde giren bir araç sürücüsü, 1'i çocuk 3 kişiyi altına alarak ezdi. Kan donduran kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların dehşet ve panik anları yaşadığı olayda yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sokakta dehşet ve panik anları! '3 kişinin üstüne sürüp altına aldı' Araçtan inince şok yaşadılar sonra da kayıplara karıştılar

Korkunç olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.İ. ve oğlu İsa İ., ev sahipleri M.K. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın altında kalarak ezildi. Araç sürücüsü yayalara çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kaza sonrası araçtan inen sürücü, ezdiği yayaları görüp şok yaşarken kısa sürede sokaktaki vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Ehliyetinin olmadığı söylenen sürücü ile birlikte arabanın içindeki şahıslar aracı bırakarak kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALIDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.K. ve İ.İ.'nin hayati tehlikesi bulunmazken A.İ.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken yaşanan feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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"3 KİŞİNİN ÜSTLERİNE SÜRÜP ÜÇÜNÜ BİRDEN ALTINA ALDI"

Kaza ile ilgili konuşan Can Eren, "Bir aracın içindeki şahıslar sokağın köşesinden hızla girerek komşularımız olan 3 kişinin üstlerine sürüp üçünü birden altına aldı. Araç içindeki şahısların kazadan önce tartıştığını düşünüyoruz. Kazadan sonra polisi ve ambulansı aradık, geldiler. Şahıslar ise kazadan sonra aracı bırakıp kaçtılar. Yaralanan 3 kişiden birinin durumu ise kritik" dedi.

Yaşanan feci kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde biri çocuk 3 kişinin sokakta yürüdüğü sırada sokağa hızlı bir şekilde giren hafif ticari aracın yayaları altına alarak ezmesinin ardından park halindeki bir otomobile çarparak durduğu ve sürücü ile çevredeki vatandaşların yaşadığı dehşet ve panik anları görüldü. (İHA)

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