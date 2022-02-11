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Son Dakika: 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

11.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 11 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 95 bin 65 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.

Son Dakika: 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 11 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 758 oldu. İşte 11 Şubat koronavirüs verileri, aşılama verileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli çağrı...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Şubat) koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 98 bin 602 olarak açıklanmıştı.

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"TURKOVAC'I BEKLEYENLER ZAMAN KAYBETMESİN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." ifadelerini kullandı.


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