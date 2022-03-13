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Son dakika: 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

13.03.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 13 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 17 bin 426 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 13 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

SON 24 SAAT VERİLERİ

13 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 17 bin 426 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 oldu. Bir günde toplam 298 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 35 bin 568 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 243 bin 976’ya yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRA OSMANİYE'NİN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Mart) koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 465 olarak açıklanmıştı.

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