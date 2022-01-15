Son Dakika: 15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 15 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 52 bin 16 oldu.

"BİRİ SİZ OLABİLİRSİNİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı.

Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın. pic.twitter.com/pn3O8EsCqm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2022

15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Ocak) koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 67 bin 857 olarak açıklanmıştı.





