Son Dakika: 20 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 20 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 948 oldu.

"ÖNEMİ DAHA ÇOK ARTTI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı. pic.twitter.com/bRUdTz55Yr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 20, 2022

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Ocak) koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 72 bin 615 olarak açıklanmıştı.





