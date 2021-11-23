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Son Dakika: 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

23.11.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 208 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 170 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

23 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 353 oldu.

"VİRÜSÜN BULAŞMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." dedi.

23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Kasım) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 856 olarak açıklanmıştı.

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