Son Dakika: 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

23 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 353 oldu.

"VİRÜSÜN BULAŞMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." dedi.

Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız. pic.twitter.com/RaHbiTwSfF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2021

23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Kasım) koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 856 olarak açıklanmıştı.





