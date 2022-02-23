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Son dakika: 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

23.02.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 23 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 268 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 86 bin 600 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." dedi.

Son dakika: 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 23 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 95 bin 526 oldu.

"MÜCADELEDE BU RİSK GRUPLARINA ODAKLANMALIYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." ifadelerini kullandı.

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (22 Şubat) koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 86 bin 70 olarak açıklanmıştı.

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