Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

25 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 731 oldu.

19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Mart) koronavirüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 762 olarak açıklanmıştı.





