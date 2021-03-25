HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

25.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 731 oldu. İşte 25 Mart koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

25 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 731 oldu.

19 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 900 bin 829'a yükseldi.

Toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13, vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1790 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MART

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Mart) koronavirüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 762 olarak açıklanmıştı.

24 MART

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklamasıBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

Son dakika! Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı videolu açıklama yayınladı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştıkları metal başlık ele geçirildi

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Orman Bölge Müdürü kaza geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.