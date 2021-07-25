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Son Dakika: 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

25.07.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 230 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

25 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı olmanın önemine değinerek, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. " dedi.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

25 TEMMUZ

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 12 bin 381 olarak açıklanmıştı.

24 temmuz

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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