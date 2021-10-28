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Son Dakika: 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28.10.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 528 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 651 oldu.

"42 İLİMİZDE AŞILANMA DÜŞÜK HIZLA İLERLİYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen." dedi.

28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Ekim) koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 26 bin 896 olarak açıklanmıştı.

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