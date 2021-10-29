Son Dakika: 29 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 846 oldu.

"BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gebe ölümleri 2020’de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı." dedi.

GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI pic.twitter.com/jSBbznEUSD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2021

29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Ekim) koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 25 bin 528 olarak açıklanmıştı.





