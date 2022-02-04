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  4. Son Dakika: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

04.02.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 4 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 111 bin 157 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." dedi.

Son Dakika: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 4 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 83 bin 536 oldu.

"VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK"

Güncel verileri Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Şubat) koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 107 bin 530 olarak açıklanmıştı.

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