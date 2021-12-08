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Son Dakika: 8 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

08.12.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 874 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanlarımızı aşıdan ön yargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 8 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

8 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 883 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,94 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 276 bin 848 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Aralık) koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 678 olarak açıklanmıştı.

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"AŞIDAN ÖN YARGILARLA KORKUTMAYA ÇALIŞANLAR NE KAZANDI?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanlarımızı aşıdan ön yargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi.


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