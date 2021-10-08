Son Dakika: 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 167 oldu.

"BU TABLO CİDDİ İHMALLERİMİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor. pic.twitter.com/1yeYBV4hwq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021

8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Ekim) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 30 bin 19 olarak açıklanmıştı.





