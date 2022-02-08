Son Dakika: 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 8 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 82 bin 168 oldu.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL VURGUSU

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır. pic.twitter.com/sW23NwO2Rf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2022

8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Şubat) koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 96 bin 514 olarak açıklanmıştı.





