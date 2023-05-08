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  4. SON DAKİKA | Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

SON DAKİKA | Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

08.05.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 8.64 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Deprem Adıyaman'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA | Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 8.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Çelikhan merkezli deprem Adıyaman'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak rapor etti.

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