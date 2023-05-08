SON DAKİKA | Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika deprem haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 23.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da da hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 8.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Çelikhan merkezli deprem Adıyaman'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak rapor etti.