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  4. Son dakika! Afganistan’ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama... “Hayatını kaybedenler var”

Son dakika! Afganistan’ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama... “Hayatını kaybedenler var”

11.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, patlamada hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

Son dakika! Afganistan’ın başkenti Kabil’de Dışişleri Bakanlığı önünde şiddetli patlama... “Hayatını kaybedenler var”

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı yakınında patlama olduğunu açıkladı.Patlamada can kayıpları olduğunu ifade eden Zadran, güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Taliban güçleri bakanlığa çıkan sokakları trafiğe kapattı ve çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, Kabil merkezindeki Emergency Hastanesinin sokağının trafiğe kapatıldığı ve yaralıların sevk edildiği belirtildi. (AA)

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patlama Kabil Afganistan

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