SON DAKİKA| AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'TSK komuta kademesine saldırarak sınırı geçmiştir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki tank palet fabrikasında yaptığı konuşmasını komuta kademesinin alkışlamasına sert tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Kariyerist kafadan asla ve asla hayır gelmez onun için komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir" demişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yönelik "Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir" dedi.

Çelik'in açıklamasından satır başları:

"KILIÇDAROĞLU SINIRI GEÇMİŞTİR"

"TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor.Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır.

Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

"BU SÖZLER VAHİMDİR"

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK'ya karşı kullanıyor. Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun. TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP''ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır."

