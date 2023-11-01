Son dakika | Akşener'den Netanyahu için ağır sözler! Hamas'ın saldırılarına dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Seni uyarıyorum"

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin TBMM grup toplantısında Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener'in gündeminde Hamas-İsrail çatışmasındaki son durum vardı. Hem Netanyahu'ya hem Hamas'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Sen Hamas'ı niye savunuyorsun?" diye sorup bir de uyarıda bulundu.

"CUMHURİYETİMİZİN KIYMETİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Cumhuriyetimiz saltanatın yerine egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir büyük medeniyet hamlesidir; esaretin zincirlerinden kurtulup hürriyete kavuşmaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki cumhuriyetimizin bu kıymetini bir an olsun unutturmayacağız.

Bizim kadar kısmetli olmayan mazlum milletlerin ne acılar çektiğine özellikle son dönemde tüm çıplaklığıyla şahit oluyoruz. Gazze'de yaşanan Netanyahu terörü hız kesmeden devam ediyor. Filistin halkına bir kez daha derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz Netanyahu'dur. Umuyorum ki Netanyahu son olsun, bu teröristin eylemleri bir an önce son bulsun.

"HAMAS'IN SALDIRILARININ KİME VE NEYE HİZMET ETTİĞİ ŞÜPHELİ"

Hamas'ı Filistin'in yegane temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermek isteyen Netanyahu'nun insanlık dışı tezlerine destek vermektir. Netanyahu'ya hizmet eden bir dış politika barışı getirmeyeceği gibi hiçbir kadının, çocuğun, sivilin canını kurtarmayacaktır. Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açık. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüpheli. Bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti.

"SEN HAMAS'I NİYE SAVUNUYORSUN SAYIN ERDOĞAN?"

Sayın Erdoğan, biz tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. Dış politikayı da ideolojik hezeyanlar yaşayan romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Söyle bakalım sayın Erdoğan, sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Seni buradan uyarıyorum, sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. Yapman gereken; Hamas'ın iletişim başkanı gibi değil, yüzyılını devirmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı gibi davranmak.

'DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT' BENZETMESİ