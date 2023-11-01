HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Akşener'den Netanyahu için ağır sözler! Hamas'ın saldırılarına dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Seni uyarıyorum"

Son dakika | Akşener'den Netanyahu için ağır sözler! Hamas'ın saldırılarına dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Seni uyarıyorum"

01.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Netanyahu için "terörist" ifadesini kullanan Akşener, "Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz Netanyahu'dur" dedi. Hamas'ın saldırılarına da değinen Akşener, saldırıların şüpheli olduğunu savundu.

Son dakika | Akşener'den Netanyahu için ağır sözler! Hamas'ın saldırılarına dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Seni uyarıyorum"

Son dakika haberi: İYİ Parti'nin TBMM grup toplantısında Meral Akşener kürsüye çıktı. Akşener'in gündeminde Hamas-İsrail çatışmasındaki son durum vardı. Hem Netanyahu'ya hem Hamas'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Sen Hamas'ı niye savunuyorsun?" diye sorup bir de uyarıda bulundu.

Başlıksız-1

"CUMHURİYETİMİZİN KIYMETİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Cumhuriyetimiz saltanatın yerine egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir büyük medeniyet hamlesidir; esaretin zincirlerinden kurtulup hürriyete kavuşmaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki cumhuriyetimizin bu kıymetini bir an olsun unutturmayacağız.

  • Bizim kadar kısmetli olmayan mazlum milletlerin ne acılar çektiğine özellikle son dönemde tüm çıplaklığıyla şahit oluyoruz. Gazze'de yaşanan Netanyahu terörü hız kesmeden devam ediyor. Filistin halkına bir kez daha derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz Netanyahu'dur. Umuyorum ki Netanyahu son olsun, bu teröristin eylemleri bir an önce son bulsun.

"HAMAS'IN SALDIRILARININ KİME VE NEYE HİZMET ETTİĞİ ŞÜPHELİ"

  • Hamas'ı Filistin'in yegane temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermek isteyen Netanyahu'nun insanlık dışı tezlerine destek vermektir. Netanyahu'ya hizmet eden bir dış politika barışı getirmeyeceği gibi hiçbir kadının, çocuğun, sivilin canını kurtarmayacaktır. Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açık. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüpheli. Bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti.

Başlıksız-2

"SEN HAMAS'I NİYE SAVUNUYORSUN SAYIN ERDOĞAN?"

  • Sayın Erdoğan, biz tarihi senin gibi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. Dış politikayı da ideolojik hezeyanlar yaşayan romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Söyle bakalım sayın Erdoğan, sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Seni buradan uyarıyorum, sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. Yapman gereken; Hamas'ın iletişim başkanı gibi değil, yüzyılını devirmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı gibi davranmak.

'DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT' BENZETMESİ

  • Bir tarafta her biri birer Dilan Polat haline gelmiş, Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız; bir tarafta yemek bittiği için yemek yiyemeyen, sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar... Bunlar gayretullaha dokunur. Allah'ım bize nasip et bu şerefsizleri ifşa etmeyi!

İlginizi Çekebilir

Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda 'sarı zarf' detayı!

Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda 'sarı zarf' detayı!

Mısır: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

Mısır: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

 CHP'de kurultay öncesi kritik zirve! Özgür Özel'e destek kararını duyurdu

CHP'de kurultay öncesi kritik zirve! Özgür Özel'e destek kararını duyurdu

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metro bir anda boks ringine döndü! Saniye saniye böyle görüntülendiMetro bir anda boks ringine döndü! Saniye saniye böyle görüntülendi
Erzurum'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor: İçinde nelerin saklı olduğu büyük bir soru işareti! Dikkat çeken 'gizli geçit' detayıErzurum'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor: İçinde nelerin saklı olduğu büyük bir soru işareti! Dikkat çeken 'gizli geçit' detayı
Sakın tüketmeyin! Vücudu çökertiyorSakın tüketmeyin! Vücudu çökertiyor
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.