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  4. SON DAKİKA | Akşener'in masadan ayrılma kararı sonrası Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Gelecek Partisi kurmayları toplanıyor

SON DAKİKA | Akşener'in masadan ayrılma kararı sonrası Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Gelecek Partisi kurmayları toplanıyor

03.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılma kararını açıklamasının ardından siyaset kulisleri karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını toplamasının ardından bir karar da Gelecek Partisi'nden geldi. Parti lideri Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Akşener'in masadan ayrılma kararı sonrası Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Gelecek Partisi kurmayları toplanıyor

Son dakika: İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması adeta şok etkisi yarattı. Bugün öğlen saatlerinde bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulundu.

GELECEK PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Akşener’in bu çıkışı sonrası siyaset dünyası karıştı. Partiler birer birer yetkili kurullarını toplantıya çağırırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da genel başkan yardımcılarını toplantıya davet ettiği öğrenildi.

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Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu (PBK), yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracak.

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Ahmet Davutoğlu İYİ Parti gelecek partisi

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