Son dakika | Aynı sözcüğü 3 kez tekrarladı, üstüne basa basa söyledi! Kılıçdaroğlu: "Yeter be kardeşim!"

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu Sivas'taki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İktidara gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri icraatlerden söz eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının önemli bir bölümünü iktidara yönelik eleştirilerine ayırdı. "Böyle bir rezalet görülmüş değil ama bunlar yapıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "2019'da hızlı tren sözü verdiler. Sizden oy almak için mikrofonların önüne çıkıyorlar ve yalan söylüyorlar; yalan, yalan, yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim, bu kadar yalanın da arkasından gitmeyin!" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu öte yandan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı Millet İktidarı olarak iktidar olmaları durumunda kamuya alacaklarını ifade ederek "Orada yaratılan katma değer Sivas'ın katma değeri olacak" dedi.

"SANDIĞA GİDERKEN TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNÜN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Sivaslılar, sandığa giderken evlatlarınızı, köylerinizi, Türkiye'yi düşünün.

Israrla söylüyorum Anadolu'nun için boşalıyor diye. Köylüyü toprağına küstürdüler. Kendisi aç, beslediği hayvan da aç. Her birimizin oturup düşünmesi lazım ortam böyleyken.

Halkın oylarıyla milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olan, kim olursa olsun, halka hizmet etmek için gelir, zengin olmak için değil.

Teknolojinin gelişmediği bir ülkede dünyayla rekabet edemezsiniz.

"SÖZ VERİYORUM, İKTİDAR OLURSAK O FABRİKAYI KAMUYA ALACAĞIZ"

Ben adım gibi eminim. Sivaslı çantada keklik değildir.

Demir Çelik Fabrikası var burada. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Burada binlerce insan geçinirdi. Hâlâ ölü gibi yatıyor orada. Bir kentte bir fabrika çalışmaz mı? Söz veriyorum, Allah nasip ederse Millet İttifakı olarak iktidar olacağız, göreceksiniz o fabrikayı kamuya alacağız. Orada yaratılan katma değer Sivas'ın katma değeri olacak.

"BÖYLE BİR REZALET GÖRÜLMÜŞ DEĞİL AMA YAPIYORLAR"