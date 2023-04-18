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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! PKK'nın kalesine girildi

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! PKK'nın kalesine girildi

18.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli bir gelişmeyi duyurdu. TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girildiğini belirten Bakan Akar çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 terörist etkisiz hale getirildi.

'GİRİLEMEZ' DENİLEN YERE GİRİLDİ

Bakan Akar, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde teröristlerin kale olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdiğini ifade etti. Açıklamasının devamında Akar, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

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Hulusi Akar

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