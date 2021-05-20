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  4. Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü

Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü

20.05.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Kandil'in ışıkları söndü, kararıyor. Sonlarının geldiğini gördüler. En son terörist etkisiz hale gelinceye kader operasyonlar devam edecek. TSK’nın aralıksız mücadelesi sürüyor. Teröristler neredeyse orada olacağız. Pençe - Yıldırım Şimşek operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

İsrail askerlerinin yaptığı gibi, uluslararası hukuku hiçe sayarak bir şey yapmıyoruz. Bizim yaptığımız mücadale şeffaf ve açıktır.

"PROVOKASYON"

(Yunanistan sözde Pontus soykırımı açılmasına cevap) Bu bir provokasyon, siyasi çözümleri baltalamak için yapılan girişimler. İyi niyetli çalışmaları baltalama gayretinde tahrip etmek için gayret gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta, güven artırıcı önlemler toplantısı kapsamında Yunanistan’la görüşeceğiz 4. Toplantı için Ankara’ya bekliyoruz.

Ayrıntılar birazdan...

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Hulusi Akar

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