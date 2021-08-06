Son Dakika: Bakanlar, Antalya'da yangınla ilgili son gelişmeleri paylaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat'taki Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Kritik noktalardaki alevleri durdurduk. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar 218 saatte kontrol altına alındı. 5 ilçede 59 mahalle yangından etkilendi. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü.

Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bakan arkadaşlarımız da sahada bilfiil çalışmaları takip edip destekte bulunuyor. Yangınların söndürülmesi için tüm Türkiye seferber oldu, büyük bir özveri gösterdi. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan yangında 59 mahallemiz doğrudan etkilendi, bu mahallelerdeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 821 vatandaşımız yangından doğrudan etkilendi, 808'inin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 45 mahallemizde 2544 afetzede kardeşimize bu süreçte Aile Bakanlığımızla birlikte psikososyal destek veriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

