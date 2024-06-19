Son dakika | Çanakkale'deki yangında helikopterler devreye girdi! Bakan Yumaklı: İlerlemesi durduruldu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını bugün sabah saatlerinde de devam etti. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi.

İHA'da yer alan detaylara göre; şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterlerin müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgeye geldi, incelemelerde bulundu.

BAKAN YUMAKLI: İLERLEMESİ DURDURULDU

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Yangının ilerlemesi durduruldu. 575 hektarlık alan etkilendi. Can kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





