HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Çanakkale'deki yangında helikopterler devreye girdi! Bakan Yumaklı: İlerlemesi durduruldu

Son dakika | Çanakkale'deki yangında helikopterler devreye girdi! Bakan Yumaklı: İlerlemesi durduruldu

19.06.2024 08:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde dün akşamüzeri tarım arazisinde çıkan yangın ormanlı alana da sıçramıştı. Yangın bugün sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Havanın aydınlanmasıyla beraber helikopterler de devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Yangının ilerlemesi durduruldu" deyip zayiatı açıkladı.

Son dakika | Çanakkale'deki yangında helikopterler devreye girdi! Bakan Yumaklı: İlerlemesi durduruldu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını bugün sabah saatlerinde de devam etti. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi.

ed210e93-bfdc-48f5-91bb-b69ff9ebf42d

İHA'da yer alan detaylara göre; şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.

048898f1-12f2-43d8-a29c-3296e3fb70af

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterlerin müdahalesi başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgeye geldi, incelemelerde bulundu.

c54c674b-6782-4e23-8a72-4bde04b58d71

BAKAN YUMAKLI: İLERLEMESİ DURDURULDU

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Yangının ilerlemesi durduruldu. 575 hektarlık alan etkilendi. Can kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

d69f3a07-8a5c-4d5e-b54f-d3b602870938Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciriAdana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri
AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’ AK Parti’nin planı belli oldu: ‘Erdoğan asla sıcak bakmayacak’
Ağrı Dağı için korkutan gelişme: Yüzde 40’tan fazla küçüldüAğrı Dağı için korkutan gelişme: Yüzde 40’tan fazla küçüldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Canlı yayında 'kurban' kavgası

Canlı yayında 'kurban' kavgası

Putin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'de

Putin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'de

Valilik duyurdu: 'Girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu'

Valilik duyurdu: 'Girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.